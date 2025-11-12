하나파이팅코리아 펀드, 순자산 1000억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나자산운용은 지난 1월 2일 출시한 '하나 파이팅코리아' 펀드의 순자산이 1000억 원을 돌파했다고 12일 밝혔다.

국내 증시가 양적 성장에서 질적 성장으로 전환하는 시점에 주목해 기획·출시했다. 한국 시장의 리레이팅(Re-rating)과 밸류업(Value-up)을 핵심 키워드로 삼아 '한국 주식시장에 힘을 불어넣자'는 의미에서 '파이팅코리아'라는 이름을 부여했다.

하나 파이팅코리아 펀드는 밸류업 코리아와 바이칩 코리아 전략을 결합해 주주환원율 개선과 기업 가치 재평가가 기대되는 종목에 집중 투자하고 있다. 밸류업 전략은 주주가치 제고 정책(배당, 자사주 매입 등)을 통해 향후 재평가가 가능한 기업을 선별한다. 코리아밸류업 지수를 벤치마크로 하되 지수 대비 초과성과를 추구하는 액티브 운용을 통해 차별화된 성과를 도모한다.

바이칩 전략은 대내외 이슈로 인해 일시적으로 저평가된 업종 대표주를 중심으로 가치주 재평가형 투자를 진행하며, 저 PBR·현금창출능력 개선·ROE 상승세 등 펀더멘털 회복이 뚜렷한 기업 위주로 포트폴리오를 구성한다.

종목 선정은 ▲주주환원율(배당+자사주매입/순이익) ▲저평가도(PBR 기준) ▲현금흐름 개선 ▲ROE 개선 등 네 가지 요소를 주요 기준으로 삼고 있다.

하나 파이팅코리아 펀드는 올해 들어 코스피 상승률 65%를 웃도는 85% 상승률을 기록했다. 약 20%포인트(P)의 초과 성과를 달성, 밸류업 관련 16개 펀드 중 1위를 차지했다.

펀드를 운용하는 김정표 매니저는 "한국 기업들의 주주환원 기조 강화와 구조적 리레이팅은 이제 막 시작 단계에 있다"며 "하나 파이팅코리아 펀드는 이러한 구조적 변화를 선도하며 밸류업 시장의 중심에 서고 있다"고 말했다.

하나 파이팅코리아 펀드 순자산 1000억dnjs 돌파는 코스피 지수가 약 65% 상승하는 동안 국내 주식형 펀드 자금이 약 2조 원 순유출된 시장 환경에서 달성된 순증이라는 점에서 의미가 크다.

하나자산운용이 2023년 10월 하나금융그룹으로 출범한 이후, 리서치 역량을 강화한 주식운용본부의 성과이기도 하다. '하나 K-ing' 펀드는 멀티플 확장이 기대되는 종목에 주로 투자하는 하나자산운용의 또 다른 대표 액티브 주식형 펀드로, 연초 이후 82%의 성과를 기록했다.





두 펀드의 운용 철학을 기반으로 출시된 '하나 리레이팅코리아 목표전환형펀드'는 설정 한 달여 만에 목표수익률 7%를 달성하고 11월 6일 채권형으로 전환했다. 이어 '리레이팅코리아 2호 펀드'를 다음달 출시한다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

