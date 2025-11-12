"상금 최대 777만원" 신한투자증권, 게임형 이벤트 '2025 콤보왕'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한투자증권은 자체적으로 기획, 개발을 통해 도입한 게임형 콘텐츠인 '2025 콤보왕 시즌1' 이벤트를 내달 12일까지 실시한다고 12일 밝혔다.

콤보왕은 코스피200 종목 중 매일 익일 상승종목을 선택해 연속 20콤보 달성 시 최종상금 최대 777만원을 획득하는 게임이다. 달성고객이 여러 명인 경우 상금은 분배해서 지급한다. 최종 20콤보까지 못 가더라도 5콤보, 10콤보, 15콤보마다 추첨을 통해 커피 기프티콘, 배달음식 상품권, 닌텐도 스위치2 등 혜택을 제공한다.

특히 이번 시즌에는 기존과 달리 상승종목을 못 맞혔을 때 연속 콤보를 위해 다시 살아날 수 있는 '콤보환생권', 선택 시간 내 종목을 선택하지 못했을 때 선택 가능하도록 하는 '비밀의 방 프리패스' 등 다양한 아이템을 제공해 게임으로서의 재미를 더했다고 회사측은 설명했다.

또한 쉽게 콤보를 달성할 수 있도록 게임포인트 '크라운'을 제공해 투자자들이 모바일 게임을 즐기듯 콘텐츠를 활용할 수 있도록 한 것도 특징이다. 콘텐츠 내 활동을 통한 미션 수행 시 다양한 '배지' 획득도 가능하다.





신한투자증권 관계자는 "최근 젊은 세대를 중심으로 주식투자 열기가 높아지고 있다"며 "신한투자증권은 '콤보왕'을 통해 투자 진입 장벽을 낮추고, 향후 인공지능(AI) 서비스와 커뮤니티 기능을 연계해 누구나 쉽게 참여할 수 있는 새로운 투자 문화를 만들도록 지원하겠다"고 밝혔다. 끝.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

