APEC 홀린 K뷰티…코트라, 홍콩 뷰티전시회 출격

아시아 최대 규모 뷰티 전문 전시회

국내 참가기업 203개사 '역대 최대'

대한무역투자진흥공사(코트라)가 'K뷰티 열풍' 확산에 나섰다.

코트라는 12일부터 사흘간 홍콩 컨벤션 전시센터(HKCEC)에서 열리는 '2025 홍콩 코스모프로프 뷰티전시회(Cosmoprof Asia)'에 대한화장품협회 등 10개 기관과 함께 통합한국관을 운영한다고 밝혔다. 국내 참가기업 수는 지난해 155개사보다 31% 늘어난 203개사로 역대 최대 규모다.

스킨케어·메이크업·헤어케어·클린뷰티·메디뷰티·뷰티기기 등 다양한 제품을 선보일 우리 기업들은 글로벌 바이어와 현장 상담 및 파트너십 기회를 갖는다. 산업통상부 지정 전문무역상사 5개사는 내수·초보기업 30개사의 제품을 현장에서 전시하고 대리상담을 진행할 예정이다.

코스모프로프 아시아는 이탈리아 볼로냐, 미국 라스베이거스 등과 함께 세계 3대 뷰티 전시회로 꼽힌다. 전 세계에서 2500개사가 참가하고 약 4만5000명의 바이어 및 참관객이 몰리는 아시아 최대 뷰티 전문 전시회다. 특히 이번 전시회는 K뷰티가 지난해 처음으로 수출 100억 달러를 돌파한 데 이어, 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등 국제무대에서 주목받는 시기에 열려 기대를 모은다. 올해 K뷰티 수출액은 3분기까지 전년 대비 15.4% 증가한 85억달러를 기록했다.

코트라는 전시회 개막 전날인 11일 주홍콩총영사관과 함께 '홍콩 화장품 시장 진출전략 설명회'를 개최했다. 홍콩 최대 전자상거래 플랫폼인 HKTVmall, 홍콩 최대 뷰티 전문 유통망인 SASA 등 관계자가 연사로 나서 ▲현지 시장 동향 ▲전자상거래 플랫폼 내 K뷰티 트렌드 ▲오프라인 유통망 진입 전략 등을 제시했다. 현지 바이어도 초청해 사전 홍보와 네트워킹 기회로 활용했다.





황재원 코트라 중국지역본부장은 "홍콩은 중국 본토와 세계를 연결하는 전략 시장으로서 가치가 높다"며 "전 세계 뷰티 바이어가 모이는 코스모프로프 아시아는 K뷰티 수출의 가장 큰 무대인 만큼 현장 마케팅 활동에 더해 인공지능(AI) 기반 디지털마케팅으로 성과를 높이겠다"고 했다.





