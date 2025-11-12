현대제철 공식 홈페이지, 레드닷 디자인 어워드 본상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

브랜드&커뮤니케이션 부문 수상

현대제철은 지난 7일 독일 베를린에서 열린 '2025 레드닷 디자인 어워드(2025 Red Dot Design Award)'에서 본상을 받았다고 12일 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 70년의 역사를 자랑하는 세계적 권위의 디자인 공모전으로 매년 제품 디자인, 브랜드&커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 3개 부문에서 수상작을 선정한다.

현대제철이 수상한 부문은 브랜드&커뮤니케이션 디자인으로 공식 홈페이지를 사용자 중심으로 설계해 직관적면서도 몰입감을 높여 철강산업 전반에 대한 고객들의 접근성을 제고했다는 평가를 받았다.

현대제철 홈페이지는 '무거운 철강, 가벼운 경험'을 콘셉트로, 현대제철의 70년 역사와 혁신, 미래 비전 등을 담아냈으며 철강산업 특유의 무게감을 유지하면서도 사용자 친화적으로 구성된 것이 특징이다.





현대제철 관계자는 "무겁고 딱딱한 철강산업의 기존 이미지를 넘어 한층 친근하고 세련된 브랜드로 자리매김하기 위해 다양한 글로벌 어워드 참여와 온라인 소통을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

