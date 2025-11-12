태백시, 15일 입시설명회…변화하는 대입제도 맞춤형 정보 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태백시, 지역 학생·학부모에게 맞춤형 정보 제공

강원도 태백시(시장 이상호)는 오는 15일 오후 3시부터 5시까지 '2025 태백시 입시설명회'를 개최한다고 12일 밝혔다.

'2025 태백시 입시설명회'. 태백시 제공

AD

이번 설명회는 급변하는 입시환경 속에서 지역 학생과 학부모에게 최신 입시 정보와 전략을 제공하고, 지역 교육 경쟁력 강화를 도모하기 위해 마련됐다.

설명회에서는 △2026학년도 대학수학능력시험 분석 △고교학점제에 따른 입시 전략 △2028학년도 대입제도 개편안 등 주요 주제를 다룬다.

설명회는 EBS 진로진학팀장이자 김해고등학교 교사인 정동완 강사가 맡아, 풍부한 현장 경험과 전문적인 분석을 바탕으로 학생과 학부모 눈높이에 맞춘 실질적인 입시 정보를 전달할 예정이다.

또한 현장에서는 태백시가 운영 중인 '진로진학 상담실'의 맞춤형 상담 신청 접수도 함께 진행된다.

상담 대상은 관내 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지의 학생 및 학교 밖 청소년이며, 진로탐색·고교 선택·대학진학 전략·학습코칭 등 다양한 주제로 상담이 진행될 예정이다.





AD

태백시 관계자는 "급변하는 입시제도에 대해 지역 학생과 학부모가 함께 이해하고 대비할 수 있는 유익한 시간이 될 것"이라며 "많은 시민들의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>