[로펌은 지금]바른, 한국전기공사협회와 산업안전 및 법률지원 업무협약

전문가로 구성된 별도 자문팀 구성

산업재해·중대재해 법적 리스크 관리

소송 및 분쟁 자문 등 전방위 법률지원

법무법인 바른(대표변호사 이동훈·이영희·김도형)이 한국전기공사협회(회장 장현우)와 '전기공사업계 산업안전 및 법률지원 협력 구축을 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 법무법인 바른의 전문성과 특화된 법률서비스를 기반으로 전기공사업계의 건실한 운영과 지속 가능한 성장을 돕는 협력체계를 마련하기 위해 추진됐다.

11일 충북 청주시 흥덕구 오송읍 한국전기공사협회 중앙회에서 열린 업무협약식에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 한국전기공사협회 곽병철 본부장, 김병기 상무이사, 인성철 부회장, 장현우 회장, 법무법인 바른 이동훈 대표변호사, 박형덕 고문, 이상진 변호사, 변상엽 변호사. 법무법인 바른

AD

12일 법무법인 바른에 따르면 전날 바른과 한국전기공사협회는 충북 청주시 흥덕구 오송읍 한국전기공사협회 중앙회에서 전기공사업계 산업안전 및 법률지원 협력 구축을 위한 업무협약식을 개최했다.

이번 업무협약식에는 이동훈 법무법인 바른 대표변호사와 장현우 한국전기공사협회 회장 외에도 법무법인 바른 박형덕 고문, 변상엽 변호사, 이상진 변호사, 한국전기공사협회 인성철 부회장, 김병기 상무이사, 곽병철 본부장, 신경수 처장이 참석했다.

법무법인 바른과 협회는 이날 협약식에서 ▲산업재해 및 중대재해처벌법 관련 사고 발생 시 법적 리스크 관리 ▲계약·공사 분쟁 관련 소송 지원 및 자문 ▲해외사업 및 신사업 법률 자문 ▲산업안전 교육 및 세미나 지원 ▲전기공사업계 제도 개선 및 현안 대응 등 폭넓은 분야에서 협력하기로 했다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 산업재해 대응, 법률 리스크 관리, 제도 개선 등 구체적인 실행 과제를 공동으로 추진할 방침이다.

법무법인 바른은 한국전기공사협회와 회원사의 특수성을 고려해 전문가로 구성된 별도의 자문팀을 꾸려 전문적인 법률서비스를 제공할 계획이다. 또한 회원사를 대상으로 한 중대재해처벌법 대응 세미나와 산업안전 역량 강화 교육을 순차적으로 개최할 예정이다.





AD

이동훈 대표변호사는 "이번 협약을 통해 전기공사업계가 직면한 산업안전과 법률 리스크 문제에 실질적인 도움을 제공할 수 있게 됐다"며 "중대재해처벌법 시행 이후 현장의 안전 관리와 법적 대응이 더욱 중요해진 만큼 바른의 전문성을 바탕으로 회원사들이 안정적으로 사업을 영위할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





최석진 로앤비즈 스페셜리스트 csj0404@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>