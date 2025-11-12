열탄불고기에 새우 더했다…더본코리아 새마을식당, 신메뉴 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14일 '열탄데이' 맞아 매장 프로모션

불고기 메뉴 라인업 지속 확대 예정

더본코리아는 새마을식당이 신메뉴 '새우 품은 열탄불고기'를 출시한다고 12일 밝혔다.

'새우 품은 열탄불고기'는 브랜드 대표 메뉴인 '열탄불고기'에 새우를 더한 메뉴다. 새마을식당만의 특제 양념에 버무린 돼지고기와 새우가 각각 제공된다. 회사 측은 "취향에 따라 함께 구워 먹으면 재료 본연의 맛과 감칠맛을 동시에 느낄 수 있다"고 설명했다.

새마을식당이 신메뉴 '새우 품은 열탄불고기'. 더본코리아 제공.

새마을식당은 지난 9월부터 매월 두 번째 금요일마다 '열탄불고기 1+1' 프로모션인 '열탄데이'를 진행하고 있다. 오는 14일 진행되는 '열탄데이' 행사 당일 매장을 방문해 '열탄불고기'를 주문하면 동일 메뉴를 추가로 받을 수 있다.





새마을식당 관계자는 "고객들에게 인기가 높은 브랜드 대표 메뉴를 색다르게 즐길 수 있도록 새우를 더해 불맛과 해산물의 조화를 살린 신메뉴를 선보였다"면서 "앞으로도 다양한 재료와 조합을 통해 새마을식당만의 불고기 메뉴 라인업을 지속 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.





