유럽이 새 AI 격전지로…구글 9조·MS 14조 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구글·MS, 독일·포르투갈에 데이터센터 신설

엔비디아·앤트로픽도 유럽 투자·협업 늘려

미국 빅테크(대형 정보기술 기업)들이 유럽 각지에 대규모 인공지능(AI) 인프라 투자를 본격화하고 있다. 구글과 마이크로소프트(MS)는 독일과 포르투갈에 수조원 규모의 데이터센터 건설을 추진하고, 엔비디아와 앤트로픽 등 주요 AI 기업들도 현지 협업을 늘리고 사무소를 확장하고 있다. 이 같은 움직임이 유럽연합(EU)의 AI 규제 완화 기조와 맞물리면서, 유럽이 새로운 AI 산업 허브로 부상할지 주목된다.

EPA연합뉴스

AD

알파벳 자회사 구글은 11일(현지시간) 독일 베를린에서 기자회견을 열어 2029년까지 독일의 AI 인프라 건설 등에 55억유로(약 9조3000억원)를 투자하겠다고 밝혔다. 구글은 이번 투자의 독일 국내총생산(GDP) 기여분이 연평균 10억1600만유로(약 1조7000억원)에 달할 것이며 일자리도 9000개가 창출될 것으로 추산했다.

구글은 이번 투자로 독일 경제의 중심지인 프랑크푸르트 인근 도시 디첸바흐에 새 데이터센터를 건설하고 2023년 개장한 하나우 데이터센터도 확장하기로 했다. 구글은 이렇게 구축될 컴퓨팅 자원이 역외 데이터 반출 금지 등 현지 규제를 준수하면서도 유럽이 AI 기능을 확장하는 데 도움을 줄 수 있다고 설명했다.

이들 데이터센터에 필요한 전력은 독일 에너지 기업 엔지(Engie)에서 청정에너지 전기를 구매해 공급할 계획이다. 구글은 엔지와 무탄소에너지(CFE) 파트너십을 확대해 육·해상 풍력과 태양광 에너지 사용을 확대한다는 방침이다. 이를 통해 구글의 독일 사업장은 2026년까지 탄소 배출이 없는 에너지 비율을 85%까지 늘릴 수 있다고 구글은 내다봤다.

아울러 구글은 20세기 초 독일 우정청으로 사용된 자사의 뮌헨 사무소 '아르눌프포스트'를 확장하고, 프랑크푸르트와 베를린 사무소도 확대하기로 했다.

이날 기자회견에 참석한 라르스 클링바일 독일 부총리 겸 재무장관은 이번 구글의 투자에 대해 "독일을 사업 거점으로 삼는 중요한 신호"라고 평가했다. 클링바일 부총리는 독일 정부가 인프라 관련 기금을 조성했다고 언급했으나, 구글의 이번 투자에는 국가보조금이 제공되지 않을 것이라고 설명했다.

MS도 포르투갈 리스본에서 남쪽으로 150㎞ 떨어진 항구도시 시네스에 100억달러(약 14조6000억원)를 투자해 데이터센터를 건설한다고 블룸버그통신 등이 이날 보도했다. MS는 이번 투자에서 엔비디아와 데이터센터 개발사 스타트캠퍼스, AI 인프라 플랫폼 엔스케일 등과 협력하기로 했다. 브래드 스미스 MS 사장은 "이번 투자는 포르투갈이 유럽 내에서 책임감 있는 AI 개발의 기준이 되는 데 기여하고 있다"고 강조했다.

업계에서는 포르투갈의 대서양 연안이 유럽·아프리카·아메리카 대륙을 연결하는 해저 케이블의 핵심 허브이자 월드와이드웹(WWW)의 중추 역할을 수행하는 최적의 위치라는 평가가 나온다.

이밖에 엔비디아는 지난 4일 독일 도이체텔레콤과 함께 10억유로(약 1조7000억원)를 투자해 세계 최초의 AI 산업단지를 뮌헨에 세운다고 밝힌 바 있다. AI 챗봇 '클로드'를 운영하는 앤트로픽도 최근 프랑스와 독일에 새 사무소를 신설하고 영국·아이슬란드와의 협업을 확대했다.





AD

EU 집행위원회는 AI 기업의 지역 내 투자를 유치하기 위해 AI 관련 법을 간소화하는 등 규제 완화를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>