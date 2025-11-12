[오늘의신상]말차 열풍…서울우유, '킹 말차 에스프레소' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국산 유기농 말차에 에스프레소·국산 우유 더해

말차 시장규모 38억달러에서 42억달러로 성장

서울우유협동조합은 신제품 '킹 말차 에스프레소'를 출시한다고 12일 밝혔다.

'킹 말차 에스프레소'는 국산 유기농 말차에 콜롬비아산 에스프레소 샷과 국산 원유 40%를 함유한 것이 특징이다. 서울우유가 이번 제품을 선보인 것은 최근 전 세계적으로 '말차 열풍'이 확산하고 있어서다. 실제로 전 세계 말차 시장 규모는 지난해 약 38억4000만달러에서 올해 약 42억4000만달러로 약 11% 증가했다. 주요 편의점 말차 제품 매출은 전년 대비 4~5배 신장하는 등 지속적인 성장세를 보이고 있다.





서울우유협동조합 신제품 '킹 말차 에스프레소'. 서울우유협동조합 제공.

백영 서울우유협동조합 유음료마케팅팀 차장은 "젊은 세대를 중심으로 주목받고 있는 말차를 보다 품격 있게 즐길 수 있도록 말차에 에스프레소와 우유를 더한 신제품을 선보이게 됐다"라며 "서울우유만의 고품질 원유 경쟁력을 바탕으로 탄생한 차별화된 RTD 음료를 통해 색다른 말차 맛을 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

