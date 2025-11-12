나나, 성수 ‘노크 아카이브’ 사전방문…새 뷰티 브랜드 론칭 열기 더해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경계를 허물고 감각을 깨우는 뷰티 브랜드 노크(Knock)가 11월 15일 공식 론칭과 동시에 성수동 핵심 상권에 오프라인 플래그십 스토어 '노크 아카이브 성수(Knock Archive Seongsu)'를 오픈한다.

공식 오픈을 앞두고 진행된 프레스데이 행사에는 브랜드 뮤즈 나나가 참석해 자리를 빛냈다. 모델 나나는 이번 행사를 통해 특유의 건강한 아름다움과 세련된 에너지로 노크의 브랜드 아이덴티티와 시너지를 극대화했다.

신생 브랜드 노크(Knock)는 스킨케어 브랜드 '넘버즈인(Numbuzin)'과 메이크업 브랜드 '퓌(fwee)'를 운영하고 있는 ㈜비나우에서 새롭게 선보이는 뷰티 브랜드다. '문을 두드리는 순간'에서 영감을 얻은 브랜드명처럼, 새로운 가능성과 만남의 시작을 여는 브랜드라는 의미를 담고 있다.

노크는 하나의 카테고리에 머물지 않고 스킨케어부터 바디케어까지, 경계 없이 스며드는 제품 라인업을 출시하며 뷰티 루틴 전반을 아우르는 경험을 제안한다.

'노크 아카이브 성수'에서는 노크의 전 제품을 직접 체험해 볼 수 있으며, 오프라인에서만 만나볼 수 있는 한정 굿즈도 준비되어 있다. 단순한 제품 체험을 넘어, 나만의 선물 포장을 완성할 수 있는 '기프트 워크숍 존'도 운영된다. 오감을 깨우고 취향을 수집하는 노크만의 뷰티 공간으로, 앞으로 성수동에 새로운 활기를 더할 전망이다.





노크 관계자는 "성수에 첫 플래그십 스토어를 오픈하며 고객분들이 노크만의 뷰티 경험을 직접 체험하고 브랜드와 소통할 수 있게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 다양한 방식으로 고객 접점을 확대하며 새로운 여정을 이어가겠다"고 말했다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

