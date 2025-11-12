포스코홀딩스, 이차전지소재 원료 확보 1.2조 출자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호주 광산 중간지주 지분 인수

리튬 정광 연간 27만t 공급

아르헨티나 염호 광권도 확보

포스코홀딩스가 이차전지소재 원료 경쟁력 강화를 위해 1조2000억원을 투입해 호주와 아르헨티나의 우량 리튬 자원을 잇달아 확보했다. 글로벌 리튬 자원을 선제적으로 투자해 원가 경쟁력과 공급망 안정성을 동시에 높이겠다는 구상이다.

포스코홀딩스는 호주 광산기업 미네랄리소스(Mineral Resources)가 신설하는 중간 지주사 지분 30%를 인수하기로 결정했다고 12일 밝혔다. 투자금액은 7억6500만달러(1조1000억원) 규모다.

호주미네랄 리소스社가 보유·운영 중인 서호주 워지나(Wodgina)리튬 광산. 포스코홀딩스 제공

이번 투자로 포스코는 미네랄리소스가 서호주에서 운영 중인 글로벌 톱티어 리튬 광산인 '워지나(Wodgina)'와 '마운트마리온(Mt. Marion)' 광산으로부터 연간 27만t의 리튬 정광을 안정적으로 공급받을 수 있게 됐다. 이는 수산화리튬 3만7000t을 생산할 수 있는 양으로, 전기차 약 86만대분 배터리를 만들 수 있는 물량이기도 하다. 포스코홀딩스는 호주 리튬 광산 지분 참여로 경영권 일부와 배당 수익을 확보하는 동시에 시장 성장기에 리튬 정광 제련사업으로의 단계적 확장도 추진한다는 방침이다.

리튬 염수 자원 확보에도 속도를 내고 있다. 포스코홀딩스는 지난 5일 6500만달러(약 950억원)를 투자해 아르헨티나 옴브레 무에르토(Hombre Muerto) 염호 내 광권을 보유한 캐나다 자원개발사 리튬사우스(Lithium South)의 아르헨티나 법인 지분 100%를 인수했다. 포스코홀딩스는 2018년 같은 염호의 주요 광권을 인수한 데 이어 이번에 인접 지역의 추가 자원을 확보하면서 기존 인프라와 운영 노하우를 바탕으로 현지 리튬 사업 간 시너지를 극대화할 방침이다.

장인화 포스코그룹 회장은 "글로벌 1위 리튬 기업으로 도약하기 위해선 원료 경쟁력 확보가 무엇보다 중요하다"며 "적극적인 투자를 통해 글로벌 리튬 공급망을 다변화하겠다"고 말했다. 크리스 엘리슨 미네랄리소스 최고경영자(CEO)는 "온슬로 철광석 프로젝트로 시작된 포스코그룹과의 협력이 리튬 분야로 확대돼 기쁘다"며 "양사의 역량을 결합해 워지나와 마운트마리온 광산에서 지속적인 가치를 창출하겠다"고 밝혔다.

이번 투자는 포스코그룹이 장인화 회장 취임 후 추진 중인 '2코어(Core, 철강·이차전지소재)+신사업(New Engine)' 전략이 구체화된 사례로 평가된다. 이차전지소재 분야에서 원료 확보부터 제련·소재 생산까지 연결되는 밸류체인을 구축하며 두 번째 성장축을 본격화했다는 의미다.





특히 2018년 아르헨티나 염호 인수로 시작된 포스코의 리튬 사업이 이번 호주 광산 투자와 맞물리며 '광물 자원 내재화' 전략이 한층 구체화됐다는 평가다. 광산 지분 참여를 통해 공급망 안정성과 원가 경쟁력을 높이려는 포석으로도 해석된다. 회사 관계자는 "핵심 사업에 대한 미래 성장 투자를 통해 반세기 동안 이어온 '제철보국'을 넘어 이차전지소재의 국산화를 통해 국가 산업 경쟁력 강화에 이바지하는 '소재보국'을 실현하겠다"고 밝혔다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

