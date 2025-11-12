롯데웰푸드, 뉴욕서 '빼빼로데이' 축제…수만명 몰렸다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마음을 나누는 글로벌 기념일’로 확장하는 데 중점

베트남, 대만, 말레이시아, 필리핀에서도 광고 전개

롯데웰푸드는 11일(현지시간) 뉴욕 파더 더피 스퀘어(Father Duffy Square)에서 '웰컴 투 K-스위트 홀리데이(Welcome to K-Sweet Holiday)' 페스티벌을 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 '빼빼로데이'를 글로벌 소비자와 공유하기 위해 마련된 자리로, 영하의 날씨에도 수만 명이 몰려 북적였다. 회사 측은 "추운 날씨에도 현장을 찾은 관람객이 끊이지 않았다"며 "빼빼로와 한국 빼빼로데이에 대한 세계인의 관심을 확인했다"고 했다.

사람들이 미국 뉴욕 타임스스퀘어에서 열린 롯데웰푸드 '웰컴 투 K-스위트 홀리데이' 페스티벌에 참여한 후 기념촬영을 하고 있다. 롯데웰푸드 제공.

행사장에는 아이돌 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)를 모델로 한 대형 광고 영상과 포토존이 설치돼 팬들의 발길이 이어졌다. 현장에서는 빼빼로 제품 시식과 공연, OX 퀴즈 이벤트 등 다양한 프로그램이 진행됐다. 샘플링 존에서는 제품과 함께 빼빼로데이의 유래를 소개한 리플렛을 나눠줬고, 2m 높이의 대형 빼빼로 조형물과 캐릭터 '빼로'가 등장해 눈길을 끌었다. OX 퀴즈에는 수백 명이 참가해 한국 문화와 브랜드 히스토리에 관한 문제를 맞히며 축제 분위기를 더했다. 이날 현장에서 준비한 빼빼로 물량이 전량 조기 소진됐다.





롯데웰푸드는 이번 뉴욕 행사를 시작으로 로스앤젤레스(LA), 베트남, 대만, 말레이시아, 필리핀, 태국 등에서도 팝업스토어와 옥외 광고를 선보였다. 국내에서는 서울 지하철 2호선에 '스트레이 키즈가 숨긴 빼빼로를 찾아줘!' 이벤트 열차를 운행했다. 올해 빼빼로 시즌 광고 캠페인 영상은 누적 조회 수 1억5000만 회를 돌파했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

