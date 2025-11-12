현대차 지성원 전무, 디자인대상 대통령 표창…"브랜드 가치 높였다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12일 대한민국 디자인대상 시상식

"현대차 글로벌 브랜드 경영의 결실"

지성원 현대자동차 브랜드마케팅본부장(전무)이 현대차와 K-브랜드 이미지를 높인 공로를 인정받아 대한민국 디자인 대상 대통령상을 수상했다.

12일 현대차는 서울 강남구에 위치한 코엑스 그랜드컨퍼런스룸에서 열린 제27회 대한민국디자인대상 시상식에서 지 전무가 디자인공로 부문 대통령 표창을 받았다고 밝혔다.

대한민국디자인대상은 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 정부 포상이다. 대한민국의 디자인산업 경쟁력을 제고하고, 디자인 개발·관리·육성으로 국가경제발전에 기여한 우수기업, 지자체, 유공자 등에 수여한다.

심사위원단은 지 전무가 현대차 글로벌 마케팅 수장으로서 글로벌 시장에서 현대차와 K-브랜드의 이미지 격상에 기여한 공로를 높이 평가해 이번 상을 수여하게 됐다고 밝혔다.

현대차 브랜드마케팅본부장 지성원 전무. 현대차 제공

현대차는 제품 마케팅을 넘어 고객이 공감하는 브랜드 스토리와 핵심 가치를 창의적으로 구현하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 높여왔다.

현대차는 지난 10월 글로벌 브랜드 컨설팅 업체 인터브랜드가 발표한 '2025 글로벌 100대 브랜드(Best Global Brands 2025)'에서 브랜드 가치 246억달러를 기록하며 종합 브랜드 순위 30위에 이름을 올렸다.

브랜드의 감성적 가치에 대한 고객의 취향과 눈높이가 높아진 환경에서도 현대차는 최근 5년간 약 72%의 브랜드 가치 상승을 이뤄냈다. 지난 2010년부터 올해까지 16년 연속 브랜드 가치를 높이는 데 성공했다.

현대차는 브랜드 커뮤니케이션 분야에서 세계 유수의 어워드를 석권하고 있다. 현대차는 올해 세계 최고 권위의 칸 국제 광고제 그랑프리를 포함해 5관왕을 수상했으며, 최근에는 세계 3대 디자인 어워드인 '2025 레드 닷 어워드: 브랜드 & 커뮤니케이션 부문'에서 최우수상 한 개, 본상 6개를 수상하며 브랜드 커뮤니케이션 분야의 경쟁력을 입증했다.





지 전무는 "이번 수상은 개인의 수상이 아닌 현대차 글로벌 브랜드 경영의 성과로 생각하며, 앞으로도 고객 중심의 브랜드 스토리를 더욱 창의적으로 전달해 나가는 데 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

