데일리펀딩, 투자금 간편충전 기능 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"이자에 잔돈 더해 매일 1만원 투자"

온라인투자연계금융회사(온투업체·P2P) 데일리펀딩은 소액투자자 투자금 간편충전 기능을 개발했다고 12일 밝혔다.

AD

제3자 예치기관 NH농협은행과 협력해 '데일리 1만원 투자하기' 서비스를 제공하기 시작했다.

이 기능을 쓰면 다른 금융기관 웹이나 애플리케이션으로 투자금을 온투업 가상계좌로 계좌이체할 필요 없다. 데일리펀딩 플랫폼에서 바로 투자금을 이체할 수 있기 때문이다.

데일리펀딩 최소 투자 단위인 1만원에 맞춰 투자금을 간편하게 충전할 수 있다.

온투업은 수신 기능이 없다. 투자자가 가상계좌에 예치금을 장기간 보관해도 이자는 발생하지 않는다. 대다수 투자자가 원리금을 상환받은 즉시 재투자하거나 파킹통장 등으로 옮기는 패턴을 보이는 이유다.

하지만 10만원 이하로 소액투자해 매월 이자가 10~100원 수준이면 남은 예치금이 1만원 미만일 경우 원리금을 가상계좌에 그대로 보관하는 경우도 있다.

데일리펀딩 대다수 투자자는 매번 만원 단위에 맞춰 자금을 이체한 뒤 투자하는 패턴을 보인다. 예를 들어 가상계좌 예치금이 8500원 남아 있을 경우 1500원을 충전해 1만원을 만드는 식이다.





AD

이민우 데일리펀딩 대표는 "대다수 투자자가 자투리 예치금에 돈을 보태 1만원까지 채운 뒤 투자한다"며 "투자자들은 기회비용을 잃지 않고 잔돈 투자처럼 편하게 서비스를 활용할 수 있을 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>