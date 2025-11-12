대전아트콰이어, '합창으로 에헤라디야' 공연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13일 대전예술의전당...민요부터 현대적 화성까지 합창 스펙트럼 선사

사진=대전시 제공

AD

대전아트콰이어가 13일 오후 7시 30분 대전예술의전당 앙상블 홀에서 '합창으로 에헤라디야!'를 공연한다.

이번 공연은 예술감독 겸 상임지휘자 김명이의 지휘 아래, 한국 전통 정서가 담긴 음률과 현대적 합창이 만나 조화를 이루는 특별한 무대로 꾸며진다.

한국의 흥겨움과 서정을 합창이라는 예술 언어로 풀어내며 관객들에게 색다른 음악적 감동을 선사할 예정이다.

이번 무대의 가장 큰 특징은 모든 프로그램이 한국 작곡가의 작품으로 구성되었다는 점이다. 전통적인 선율과 시적 감성을 지닌 한국 창작 합창곡들이 스트링 앙상블 및 국악 반주와 함께 어우러져, 우리 음악의 정체성과 아름다움을 새롭게 조명한다.

이번 연주의 프로그램은 김의헌의 '타박네야', 조혜영 편곡의 '수심가', 전경숙의 '선작지왓', 원사임의 '밤', 그리고 조혜영의 '비나리'등으로 구성했다.

각 작품은 한국의 자연과 삶, 그리고 정서를 담아낸 서정적 가사와 선율로 이루어져 있으며, 다양한 지역의 음악적 색채와 민족적 정서를 담아낸다.

대전아트콰이어는 이번 공연을 통해 한국 합창음악의 다양한 스펙트럼을 선보이며, 서정적 가락부터 민요적 리듬, 그리고 현대적인 화성까지 폭넓은 음악적 색채가 하나의 무대에서 어우러진다.

관객들은 스트링 앙상블과 국악기, 합창의 울림이 만들어내는 새로운 음악적 풍경 속에서 전통과 현대가 공존하는 깊은 감동을 경험할 수 있다.

지휘를 맡은 김명이는 깊이 있는 해석과 따뜻한 음악적 리더십으로 호평받는 대전아트콰이어의 예술감독 겸 상임지휘자이다. 그는 한국 합창음악의 전통을 계승하면서도 현대적인 감각을 불어넣는 새로운 시도를 선보인다.





AD

김명이 지휘자는 "이번 공연은 한국인의 정서와 감성이 담긴 노래들을 합창이라는 예술 언어로 새롭게 표현하는 무대"라고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>