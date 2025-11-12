배추 1포기 '990원'…대형마트·SSM, '김장 大戰'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배추 1망 기준 5900원대

다발무, 깐마늘, 생갓 등도 할인혜택

대형마트와 기업형슈퍼마켓(SSM) 업계가 이번 주부터 김장철을 맞아 대규모 할인 행사에 돌입한다. 지난 가을에 열린 '꽃게대전'과 마찬가지로 김장 재료를 놓고 '10원 단위' 할인 행사가 재현되면서 '김장 경쟁'이 가열되는 모습이다.

롯데마트 제타플렉스 서울역점 농산 매장 전경. 롯데마트 제공.

롯데마트·슈퍼, 배추 3입 1망 기준 5967원

12일 유통업계에 따르면 롯데마트와 슈퍼는 13일부터 19일까지 일주일간 '슈퍼 세이브 김장위크'를 진행한다. 이번 행사는 농림축산식품부·해양수산부 등 정부 부처와 협력해 김장 필수 농수산물을 합리적인 가격에 선보이는 동시에, 자체 기획전을 통해 김장 관련 용품과 식재료까지 폭넓게 할인한다

농림축산식품부와 협업한 '농할할인'을 통해 엘포인트(L.POINT)를 적립한 고객에게는 김장 필수 농산물 20% 할인 혜택을 제공한다. '배추(3입)'은 5967원, '다발무(단)'는 6992원에 판매하며, '깐마늘(1㎏·국산)'은 7992원, '청갓·홍갓(국산)'은 각 3992원에 선보인다. 롯데슈퍼 역시 동일한 가격으로 판매한다.

수산물 역시 해양수산부와 협업해 합리적인 가격으로 판매한다. '생굴(100g·냉장)'은 2480원, '김장용 햇추젓(1kg)'은 1만 1920원으로, 각 20% 할인된 가격에 선보인다.

김장 연관 상품 할인도 강화했다. 2025년산 햇고추를 원물로 만든 '영양농산 햇님마을 태양초 고춧가루(1㎏)'는 엘포인트 회원가 3만8900원에 판매하며, 생막걸리 전 품목은 2병 이상 구매 시 10% 할인한다. 이어 15일과 16일 양일간에는 행사 카드 결제 시 '국내산 삼겹살·목심(100g·냉장)'을 반값인 1490원에 판매하는 주말 특별 프로모션을 진행한다.

롯데마트는 유통사 중 가장 이른 지난달 1일부터 절임배추 사전 예약 판매를 진행하고 있다. 손질이 필요 없는 간편함과 합리적인 가격이 고객들의 호응을 이끌며, 10월 1일부터 11월 9일까지 절임배추 매출은 전년 동기 대비 약 20% 늘었다. 예약 판매는 12월 14일까지 진행한다.

홈플러스 13일부터 19일까지 '김장대전'…배추 1포기 999원 한정판매

[사진설명] 모델이 12일 ‘홈플러스 메가 푸드 마켓 라이브’ 강서점에서 ‘홈플 김장대전’ 행사 상품을 소개하고 있다. 홈플러스 제공.

홈플러스도 본격적인 김장철을 맞아 13일부터 19일까지 '홈플 김장대전'을 연다. 이번 행사에서는 배추, 무, 마늘 등 김장 필수재료부터 김치와 곁들이기 좋은 고기, 포장김치까지 다양한 '김장템'을 엄선해 파격가로 제공한다.

먼저, 마이홈플러스 멤버십 회원 대상으로 농할쿠폰 추가 할인 적용 시 13~14일 '배추 3입망(1인 1망 한정)'을 2997원에, 1포기당 999원 꼴로 판매한다.

19일까지는 '고창 다발무(단)'를 5994원, '11Brix 신고배(3㎏)'는 9990원, '산지 그대로 흙쪽파(단)'는 4794원, '자연햇살 햇고춧가루(500g)'는 9900원, '김장용 햇고춧가루(800g)'는 1만5920원에 내놓는다. 또, '깐마늘(1㎏)'은 6995원, '영주 햇생강(900g)'은 6950원에 선보인다. '한돈 일품포크 삼겹살·목심(100g/서귀포점 제외)'과 '한돈 일품포크 앞다리살(100g·서귀포점 제외)'은 각 1980원, 1190원에 판다. 일부 제품은 온라인 할인에서 제외된다.

또, 마이홈플러스 회원 대상으로 '해양수산부' 할인 혜택을 적용시 19일까지 '남해안 생굴(200g)'은 5490원에 판매하고, '백설 하선정 멸치·까나리액젓 4종(800g·2.5kg)'은 4780원부터, '백설 명품 천일염 굵은 입자(1㎏·3㎏)'는 각 4470원, 1만3200원에 구매할 수 있다. 여기에 '김포족(김장 포기족)' 공략을 위해 '김치 13종(교차구매 가능)'은 2개 이상 구매 시 50% 할인한다.

GS더프레시, '2025 김장 대축제' …배추 3입 1망에 5900원

GS더프레시 점포 앞에서 모델이 배추를 살펴보고 있다.GS리테일 제공.

GS더프레시는 절임배추부터 고춧가루까지 한자리에서 만나볼 수 있는 '김장 대축제'를 주차별로 열고, 산지 직송 신선 원물을 특가로 선보인다.

GS더프레시는 올해 김장 트렌드를 '편리함'과 '알뜰함'으로 보고 직접 절임 과정을 거치지 않아도 간편하게 김장을 준비할 수 있도록 산지별 다양한 절임 배추 상품을 준비했다. 또한, 배추·무 가격 상승세 속에서 사전계약 재배를 통해, 안정적인 물량과 가격 경쟁력을 확보한 원물 상품 등을 알뜰한 가격으로 선보인다.

대표 상품을 행사카드와 GS ALL멤버십을 적용하면 배추 3입(망)이 5900원, 다발무(단)는 6900원에 판매된다. 또한 흙쪽파(단)는 6900원, 청갓·홍갓(900g)은 4980원, 미나리(300g)는 4980원에 마련됐다.





김장 양념에 필요한 재료도 다양하게 구성했다. 깐마늘(900g)은 8900원, 태양초 고춧가루(500g/봉)는 1만4800원, 양파 2.5㎏망은 4980원에 판매되며, 일부 점포에서는 당일 절임배추 구매도 가능해 고객이 더욱 편리하게 김장을 준비할 수 있다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

