고성 산불피해지, 송이산 복원 가능성 확인

고성 산불피해지에서 송이산 복원 가능성이 확인됐다.

국립산림과학원은 강원도 고성군 산불피해지에서 송이 감염묘를 이용한 인공재배 연구에서 3년 연속 송이가 발생했다고 12일 밝혔다.

고성 산불피해지에서 3년 연속 송이가 발생해 송이산 복원 가능성을 엿볼 수 있게 했다. 국립산림과학원 제공

앞서 산림과학원은 1996년 고성에서 발생한 대형 산불피해지의 송이산 복원을 위해 2007년 송이 감염묘 27본을 이식했다.

이후 2023년 송이 5개체가 발생한 것을 시작으로 지난해 1개체, 올해 11개체가 연이어 확인돼 인공재배 기술의 안정성을 입증했다.

특히 발생한 송이는 생물의 신분증 역할을 하는 SSR 마커 기반의 DNA 분석에서 감염묘 육성지인 홍천 시험지의 송이 유전형과 동일한 것으로 확인돼 감염묘가 실제 송이 발생에 직접적으로 기여했음을 과학적으로 확인됐다고 산림과학원은 강조했다.

홍천 송이 감염묘 시험지에서는 2010년 첫 송이가 발생한 후 2017년부터 올해까지 9년 연속 송이가 발생하고 있다.

무엇보다 올해는 지난해(17개체)보다 많은 27개체가 새로 발생했다. 이는 송이 발생 시기에 적절한 기온과 수분 조건을 충족하고 간벌과 가지치기 등 산림관리로 송이 발생을 도운 덕분으로 분석된다.





박응준 산림미생물이용연구과 과장은 "고성과 홍천의 송이 발생 사례는 송이 감염묘가 송이산 복원과 확대 적용 가능한 실질적 수단이 될 수 있음을 입증한 결과"라며 "산림과학원은 앞으로 송이 감염묘를 통한 송이 발생 기술을 확대 보급해 송이산 조성을 촉진, 임업인 소득 증가에 기여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

