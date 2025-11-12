LGU+, 알뜰폰 플랫폼 '알닷 2.0' 선보여…선불 이심 셀프 개통 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

셀프 개통·해지·변경까지 한 번에…알뜰폰 고객 편의 대폭 강화

LG유플러스가 올인원 알뜰폰 서비스 ‘알닷’의 기능을 개편한 ‘알닷 2.0’을 선보인다고 12일 밝혔다. 사진은 모델이 새롭게 개편한 알닷 2.0을 소개하고 있는 모습. 사진제공=LG유플러스

LG유플러스가 알뜰폰 고객을 위한 온라인 통합 플랫폼 '알닷'을 개편한 '알닷 2.0'을 선보인다고 12일 밝혔다. 지난해 5월 출시된 알닷은 900여개의 알뜰폰 요금제를 비교하고 비대면 셀프 개통을 지원하는 서비스로, 올해 10월 누적 이용자 300만명을 돌파했다.

이번 개편은 꾸준히 늘고 있는 알뜰폰 이용자에게 보다 편리한 서비스를 제공하기 위한 것으로, 고객이 개통·변경·해지 등 업무를 온라인에서 직접 처리할 수 있도록 한 점이 핵심이다.

새롭게 추가된 주요 기능은 ▲알닷케어 셀프 처리 서비스 ▲선불요금제 유심·이심(eSIM) 셀프 개통·충전 ▲부가서비스 가입·조회·변경 ▲인터넷·IPTV 결합 상담 신청 등이다.

특히 '알닷케어 셀프 처리 서비스'는 이번 개편의 중심 기능으로, LG유플러스 망을 사용하는 27개 알뜰폰 사업자 고객이 온라인에서 통합 고객센터 기능을 이용할 수 있도록 했다. 기존에는 요금·납부 확인 등 기본 업무만 가능했지만, 이번 2.0 버전에서는 ▲증명서 발급 ▲번호 변경 ▲유심·이심 변경 ▲부가서비스 관리 ▲분실폰 위치 찾기 등으로 확대됐다. UI·UX도 개선돼 첫 화면에서 실시간 사용량, 요금제 기간, 부가서비스, 홈 결합 정보 등을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

또한 국내 통신사 중 처음으로 이심 선불 요금제 셀프 개통 서비스도 도입됐다. 그동안 유심 방식만 지원됐던 셀프 개통 절차에 이심이 추가되면서, 선불 요금제 이용자 증가세에 대응한 유연한 개통 환경을 마련했다.

아울러 기존에 사업자 고객센터를 통해서만 가능했던 60여종의 부가서비스 가입·조회·해지도 알닷 2.0에서 직접 처리할 수 있게 됐다.

강진욱 LG유플러스 모바일/디지털혁신그룹장(상무)은 "470만명에 달하는 LG유플러스 알뜰폰 고객이 알닷을 통해 보다 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 개편했다"며 "알뜰폰 사업자의 고객 상담 부담도 덜고, 앞으로도 차별화된 기능으로 이용 경험을 혁신해 나가겠다"고 말했다.





한편, LG유플러스는 이번 개편을 기념해 프로모션도 진행한다. 알닷에 처음 휴대폰 정보를 등록한 선착순 1000명과 개편 관련 O/X 퀴즈에 참여한 고객 1000명에게 각각 커피 기프티콘을 증정한다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

