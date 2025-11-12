10월 소상공인 경기, 최근 5년 중 가장 좋아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소상공인 경기동향지수(BSI), 5년래 최고치

11월 전망 경기동향지수도 연내 가장 높은 수치

중소벤처기업부는 지난 10월 소상공인 경기동향지수(BSI)가 79.1을 달성하며, 최근 5년 중 최고 수치를 기록했다고 12일 밝혔다. 소상공인 경기동향지수(BSI)는 소상공인·전통시장의 경기동향 및 전망을 파악하기 위해 매월 조사하는 '소상공인시장 경기동향 조사'에 따라 발표되는 지표로, 통계법에 따른 국가승인 통계다.

소상공인 체감 BSI는 소상공인이 당월 실제 체감하고 있는 경기 상황을 수치화한 것으로, 지난 10월 79.1은 전월 대비 2.5포인트 상승한 것이다. 최근 1년간 체감 BSI 흐름을 직전 연도와 비교하면, 지난해 말부터 올 초까지는 소비심리 위축, 계절적 요인, 명절비용 부담 등에 따라 하락세를 나타냈다 3월 계절적 성수기 요인으로 일부 회복했으나, 4월 미국 관세부과 발표 등의 영향으로 일부 주춤한 뒤, 6월 새 정부 출범 이후부터는 지속해서 상승세를 보였다.

특히 하반기 민생회복 소비쿠폰, 상생페이백 등 정부의 소비진작 프로그램이 본격적으로 추진된 8월~10월 사이에 BSI가 크게 상승하면서, 이번 10월 최대 수치를 기록했다. 업종별로는 스포츠 및 오락 관련 서비스업(+12.5포인트), 개인 서비스업(+9.5포인트), 수리업(+7.2포인트) 순으로 전월 대비 상승 폭이 큰 것으로 나타났다. 지역별로는 울산(+15.2포인트), 세종(+11.4포인트), 전북(+8.6포인트) 순이다. 부문별로는 판매실적(+3.8포인트), 자금사정(+3.2포인트), 고객 수(+2.8포인트) 순으로 전월 대비 상승 폭이 컸다.

소상공인 전망 BSI는 소상공인이 익월의 경기 전망을 예측한 것을 수치화한 것으로, 이번 11월 90.7을 기록하며 전월 대비 3.9포인트 상승했다. 올해 들어 최고 수치다. 업종별로는 수리업(+13.5포인트), 음식점업(+10.3포인트), 전문/과학/기술 서비스업(+7.7포인트) 순, 지역별로는 울산(+19.8포인트), 인천(+14.0포인트), 대구(+9.7포인트) 순, 부문별로는 판매실적(+5.2포인트), 고객 수(+4.4포인트), 자금사정(+3.2포인트) 순으로 전월 대비 상승 폭이 큰 것으로 나타났다.





이대건 소상공인정책관은 "올 하반기 추진한 다양한 소비진작 정책이 체감 BSI 개선의 성과로 나타난 것 같다"며, "연말 경기 호황에 대한 기대감이 전망 BSI에 반영된 만큼, 하반기 릴레이 소비 촉진행사 등 예정된 정책들을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.





