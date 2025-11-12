'꿈돌이 호두과자', 슈크림 맛 신규 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

젊은 세대 취향 겨냥...아이들 "맛있다"연발

사진=대전시 제공

AD

대전 '꿈돌이 호두과자'가 기존 팥앙금 한 가지 맛에서 젊은 세대 취향을 겨냥한 신제품 '슈크림 맛'을 출시한다.

대전시는 본격적인 판매에 앞서 지난 10일 시청 어린이집에서 신제품 시식 행사를 개최했다. 예상대로 아이들은 "맛있다"를 연발했다.

슈크림 맛은 중구 호두과자 제작소에서는 11월 셋째 주부터, 서구 꿈심당에서는 12월 초부터 판매된다.

꿈돌이 호두과자는 올해 8월 '0시 축제'에서 첫선을 보인 후 석 달 만에 누적 매출 1억 8000만 원을 기록하며 지역 명물로 자리 잡았다.

시는 이번 신제품 출시를 계기로 귀여운 캐릭터와 트렌디한 맛을 결합해, 아이부터 어른까지 모두가 즐길 수 있는 지역 대표 브랜드로 발전시켜 나갈 계획이다.

또한 연말에는 새로운 '꿈씨 패밀리' 캐릭터를 더한 성탄절 한정 기획상품도 선보일 예정이다.

김종민 대전시 복지국장은 "아이들이 좋아하면 이미 성공한 제품"이라며 "팥을 선호하지 않는 젊은 세대에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "대전시는 지속적인 제품 개발과 마케팅 강화를 통해 '꿈돌이 호두과자'를 대전을 대표하는 상징 상품으로 육성하고, 청년 자활 일자리 창출과 지역 브랜드 가치 제고라는 두 가지 성과를 동시에 이어가겠다"고 말했다.





AD

꿈돌이 호두과자 판매소는 중구 호두과자제작소(중구 대종로286번길 3)와 서구 꿈심당(서구 둔산로 241 보라아파트 상가 내 101호) 2곳이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>