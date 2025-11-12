펄어비스, 3Q 흑자전환…"검은사막 대규모 업데이트 효과"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3분기 영업이익 106억원

매출 1068억원…전년比 34.4% ↑

"신작 '붉은사막', 내년 3월 출시"

펄어비스가 대표작 '검은사막'의 대규모 업데이트 효과에 힘입어 흑자 전환했다.

펄어비스는 올해 3분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 흑자 전환한 106억원으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다.

펄어비스 검은사막. 펄어비스 제공

AD

같은 기간 매출은 34.4% 증가한 1068억원, 당기순이익은 290억원을 기록해 흑자 전환했다.

펄어비스는 영업이익과 당기순이익이 검은사막 대규모 업데이트 효과에 따른 게임 매출 증가와 외환 환산 이익 등으로 흑자 전환했다고 설명했다.

3분기 검은사막은 신규 클래스 '오공'과 신규 지역 '마계: 에다니아'를 선보이며 매출 성장세를 기록했다. '이브 온라인'은 확장팩 'Legion'의 추가 업데이트로 안정적인 성과를 이어갔다.

신작 '붉은사막'은 소니(SIE) '스테이트 오브 플레이(State of Play)' 행사에서 출시 일정을 2026년 3월20일로 공개하고 글로벌 사전 예약을 시작했다. 붉은사막은 게임스컴, 도쿄게임쇼 등 주요 글로벌 게임쇼에도 참가했다.





AD

조미영 펄어비스 최고재무책임자(CFO)는 "2025년 4분기에도 검은사막과 이브의 꾸준한 라이브 서비스를 선보이는 가운데 붉은사막의 성공적인 출시를 위해 마지막까지 총력을 기울이겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>