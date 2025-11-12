본문 바로가기
서울시, 佛 양자기업 콴델라 유치… 연구센터 등 800억원 투자 협력

배경환기자

입력2025.11.12 09:00

파스칼 이어 佛 양자기업 '쌍두마차' 유치
서울, 광자·중성자 글로벌 양자허브로
연구개발센터 설립… 인재 양성까지
'양자산업 생태계' 확충… 인센티브 지원

서울시가 중성원자 기반 양자컴퓨터 기업 파스칼에 이어 광자 기술 기반의 양자기업 콴델라 유치에 성공했다. 콴텔라는 향후 서울시에 양자컴퓨팅 연구개발센터를 건립하는 등 800억원 규모의 다양한 투자 활동을 진행한다.


서울시는 12일 오전 시청 본관에서 콴델라와 총 5700만 달러(약 800억원) 규모의 투자를 골자로 한 업무협약을 체결했다. 협약식에는 김태균 서울시 행정1부시장, 니콜로 소마스키 콴델라 CEO, 필립 베르투 주한 프랑스대사, 김유석 콴델라 한국지사 대표 등이 참석했다.

서울시, 佛 양자기업 콴델라 유치… 연구센터 등 800억원 투자 협력 서울시는 12일 프랑스 대표 광자 기술 양자기업인 콴델라와 총 5700만 달러(약 800억원) 규모의 투자 업무협약을 체결했다. 서울시 연합뉴스
콴델라는 2017년 프랑스 파리 인근에서 니콜로 소마스키, 발레리앙 지에즈 등이 공동 설립한 광자 기술 기반 양자컴퓨터 시스템 제조전문 기업이다. 파리 남서부 마시에 본사를 뒀으며 캐나다, 독일 등 해외 지사를 운영하고 있다.


전 세계에서 약 150명 규모의 전문 인력도 보유 중이다. 현재까지 양자컴퓨터 4대를 공급해 유럽고성능컴퓨팅공동추진기구의 프로젝트에 선정된 바 있으며 광자 기반 24큐비트 상용화를 비롯해, 40큐비트 수준 양자컴퓨터 개발을 위한 기술적 난제를 모두 해결했다.


이번 협약을 위해 서울시는 올 초부터 연구개발 인프라·입지·인재 등 서울의 글로벌 경쟁력을 내세워 콴델라 본사 및 한국지사와 협의를 이어왔다. 그 결과 서울이 아시아 시장 진출을 위한 최적의 거점으로 평가받으며 연구개발센터 설립 투자 확정을 끌어냈다. 이곳은 향후 연구개발 및 제조 전초기지로 활용된다. 시는 '외국인투자촉진법' 등 관련 법령에 따라 산업통상자원부와 협력해 외국인투자 인센티브 지원도 검토하기로 했다.


앞서 서울시는 지난달 노벨물리학상 수상자 알랭 아스페가 세운 프랑스의 양자컴퓨팅 선도기업 파스칼 유치에 성공했다. 시는 총 5284만 달러(약 752억원) 규모의 투자 및 51명 신규 고용을 포함한 양자컴퓨터 연구개발센터 설립에 합의했다.


서울시는 글로벌 양자기업들이 잇따라 서울을 투자 거점으로 선택한 만큼 서울을 양자 산업 등 신산업 분야 투자허브로 성장시킨다는 계획이다. 이번 협약을 계기로 '서울형 양자산업 생태계' 조성에도 속도를 낸다. 시는 ▲산·학·연·관 공동 연구개발 네트워크 구축 ▲핵심인재 양성 ▲양자 소부장(소재·부품·장비) 기업 기술지원 등 양자 산업 활성화를 위한 다양한 사업을 추진 중이다. 이밖에 ▲양자과학기술 세미나 및 포럼 개최 ▲서울퀀텀캠퍼스 산업전문과정 운영 ▲양자기술융합지원센터 건립(홍릉특구 내 2027년 준공 예정) ▲AI-양자컴퓨팅 융합 기반의 서울퀀텀허브 조성(2030년 준공 목표) 등 중장기 정책을 세웠다.


니콜로 소마스키 콴델라 CEO는 "서울시와의 협력은 콴델라의 글로벌 전략에서 핵심적인 이정표"라며 "콴델라는 혁신, 연구, 산업 응용을 유기적으로 연결해 양자 기술이 실제로 접근 가능하고 영향력을 발휘하는 생태계를 서울에 구축하는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다.


김태균 서울시 행정1부시장은 "서울은 우수한 인재와 기술 인프라, 그리고 혁신의 에너지를 갖춘 도시로 이번 콴델라의 서울 투자 결정은 탁월한 선택"이라며 "서울의 양자 생태계가 아시아를 넘어 글로벌 양자 산업의 중심지로 성장할 수 있도록 앞으로도 글로벌 기업의 서울 투자를 더욱더 밀착 지원하겠다"고 밝혔다.




배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

