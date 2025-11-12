"은혜 돌려주고파" 대구 100세 어르신, 사랑의열매 고액기부자 최고령 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 최고령(100세) 아너 소사이어티 회원의 뒷모습과 나눔메세지 ‘사랑과 나눔은 하나님의 뜻입니다’ . 사랑의열매

AD

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 대구 수성구에 거주하는 1926년생 어르신이 대구 270호 아너 소사이어티 회원으로 가입했다고 11일 밝혔다.

올해 100세를 맞은 어르신의 가입은 전국 17개 시·도 중 최고령 아너 회원의 탄생으로, 한국 나눔 역사에 새로운 이정표를 세운 뜻깊은 사례라고 사랑의열매는 전했다.

이름을 밝히지 않은 이 회원은 젊은 시절 공무원으로 44년간 근무한 뒤, 퇴직 후에도 10년간 사기업에서 일하며 한평생 근면과 책임으로 살아왔다. 그는 "우리 이웃은 물론이고, 국가와 사회에서 여러 혜택을 받아 안정된 삶을 살 수 있었다. 그 덕에 자녀들이 모두 잘 성장하고 행복한 삶을 살아올 수 있었다"며 "이제는 그 은혜를 사회에 돌려드리고 싶다"고 기부의 뜻을 밝혔다. 이어 신문을 통해 접한 아너 소사이어티 회원들의 이야기를 보며 "나도 그들처럼 사회에 온기를 전하고 싶었다"는 말에는, 한 세기를 살아온 인생의 지혜와 따뜻한 나눔의 철학이 묻어났다.

올해 100세를 맞이한 익명의 아너 소사이어티 회원이 인증패를 수여받았다. 사랑의열매

신흥식 대구 사랑의열매 회장은 "100세 어르신의 아너 소사이어티 가입은 세대를 초월한 감동의 메시지이며, 대한민국 나눔의 역사를 상징하는 소식"이라며 "국가 발전과 함께 걸어온 한 세기의 생애를 '나눔'으로 이어가신 뜻깊은 결정에 진심으로 경의를 표한다"며 감사의 인사를 전했다.





AD

사랑의열매 아너 소사이어티는 1억 원 이상을 기부하거나 약정한 개인 고액기부자 모임으로, 2007년 출범 이후 현재까지 누적 회원 수 3759명, 누적 기부액 4254억 원을 기록하고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>