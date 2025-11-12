"은혜 돌려주고파" 대구 100세 어르신, 사랑의열매 고액기부자 최고령 기록

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)는 대구 수성구에 거주하는 1926년생 어르신이 대구 270호 아너 소사이어티 회원으로 가입했다고 11일 밝혔다.
올해 100세를 맞은 어르신의 가입은 전국 17개 시·도 중 최고령 아너 회원의 탄생으로, 한국 나눔 역사에 새로운 이정표를 세운 뜻깊은 사례라고 사랑의열매는 전했다.
이름을 밝히지 않은 이 회원은 젊은 시절 공무원으로 44년간 근무한 뒤, 퇴직 후에도 10년간 사기업에서 일하며 한평생 근면과 책임으로 살아왔다. 그는 "우리 이웃은 물론이고, 국가와 사회에서 여러 혜택을 받아 안정된 삶을 살 수 있었다. 그 덕에 자녀들이 모두 잘 성장하고 행복한 삶을 살아올 수 있었다"며 "이제는 그 은혜를 사회에 돌려드리고 싶다"고 기부의 뜻을 밝혔다. 이어 신문을 통해 접한 아너 소사이어티 회원들의 이야기를 보며 "나도 그들처럼 사회에 온기를 전하고 싶었다"는 말에는, 한 세기를 살아온 인생의 지혜와 따뜻한 나눔의 철학이 묻어났다.
신흥식 대구 사랑의열매 회장은 "100세 어르신의 아너 소사이어티 가입은 세대를 초월한 감동의 메시지이며, 대한민국 나눔의 역사를 상징하는 소식"이라며 "국가 발전과 함께 걸어온 한 세기의 생애를 '나눔'으로 이어가신 뜻깊은 결정에 진심으로 경의를 표한다"며 감사의 인사를 전했다.
지금 뜨는 뉴스
사랑의열매 아너 소사이어티는 1억 원 이상을 기부하거나 약정한 개인 고액기부자 모임으로, 2007년 출범 이후 현재까지 누적 회원 수 3759명, 누적 기부액 4254억 원을 기록하고 있다.
이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>