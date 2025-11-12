성남시, 청년 면접정장 무료 대여…연간 5회로 확대 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18~39세 성남 거주 청년 대상

재킷·스커트·넥타이·구두 등 정장 일체 무료 대여

경기 성남시(시장 신상진)는 사회에 첫발을 내딛는 청년 구직자의 취업 준비를 지원하고 경제적 부담을 덜어주기 위해 '청년 면접정장 무료 대여사업'을 확대 실시한다.

성남시 청년 면접정장 무료 대여 사업 홍보 포스터. 성남시 제공

최근 청년 구직자들의 면접정장 대여 수요가 꾸준히 늘어남에 따라 시는 기존 예산을 증액하고 대여 건수를 확대해 더 많은 청년이 혜택을 받을 수 있도록 했다.

이 사업은 성남시에 주소를 둔 만 18세에서 39세 이하 청년 중 면접을 앞둔 이들을 대상으로 하며, 재킷·바지·스커트·셔츠·블라우스·넥타이·벨트·구두 등 면접정장 일체를 1인당 연간 5회까지, 회당 3박 4일간 무료로 대여할 수 있다.

첫 이용자는 성남시청 2층 성남시일자리센터를 방문해 신청서 작성과 본인확인 절차를 거친 뒤 이용할 수 있으며, 2회차부터는 성남시일자리센터 홈페이지에서 온라인 예약 후 지정 대여업체를 방문하면 된다.

대여업체는 판교역 인근의 '스완제이'와 건대입구역 인근의 '열린옷장' 두 곳으로, 이용자는 거주지나 이동 편의에 따라 자유롭게 선택할 수 있다.

시는 이번 사업 확대를 통해 청년들이 경제적 부담 없이 면접을 준비하고, 자신감을 가지고 구직활동에 나설 수 있도록 실질적인 지원을 이어갈 계획이다.

올해 10월 말 기준, 성남시 면접정장 대여사업은 이용자 950여 명, 누적 대여 1400여 건을 기록하며 청년층의 높은 호응을 얻고 있다. 시는 향후 이용 수요와 만족도를 모니터링해 사업 규모를 탄력적으로 조정할 예정이다.





신청 방법 및 자세한 안내는 성남시일자리센터 또는 홈페이지 내 '청년 면접정장 무료대여' 안내 페이지에서 확인할 수 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

