성남시, '부동산 전망과 내 집 마련 전략' 경제특강 19일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고종완 한국자산관리연구원장 초빙

희망성남 토크콘서트 8강

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 19일 오후 3시 50분~5시 30분 시청 1층 온누리에서 '부동산 전망과 내 집 마련 전략'을 주제로 한 희망성남 토크콘서트 8강을 연다.

성남시 19일 '부동산 전망과 내 집 마련 전략' 경제 특강(희망토크콘서트 8강) 개최 안내 포스터. 성남시 제공

AD

이번 초빙 강사는 고종완 한국자산관리연구원장이다.

고종완 원장은 변화하는 부동산시장 속에서 시민들이 알아야 할 부동산 정책, 향후 시장 전망, 내 집 마련 전략 등에 관해 강연한다.

고 원장은 한양대학교 도시공학박사로 건국대학교 부동산대학원 초빙교수, 한양대학교 부동산융합대학원 특임교수, LH자문위원 등을 역임했다.

현재 국민연금공단 대체투자위원회 위원, 금융위원회 금융발전심의회 위원 등으로 활동하고 있다.

저서로 '살 집 팔 집', '대한민국 부동산 전쟁' 등이 있다.

강연은 무료로 진행되며, 성남시 평생학습 통합 플랫폼 '배움숲' 홈페이지를 통해 선착순 600명까지 신청할 수 있다.





AD

성남시는 경제 특강 2탄으로 오는 12월 9일 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장을 초빙해 희망성남 토크콘서트 올해 마지막 강연(9강)을 연다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>