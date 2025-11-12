[클릭 e종목]"파마리서치, 4분기 성장성 회복 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다올투자증권은 12일 파마리서치에 대해 올해 3분기 실적이 시장 기대치에 부합했다고 분석했다.

파마리서치는 3분기에 매출액 1354억원, 영업이익 619억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 각각 52%, 77% 증가했다.

박종현 다올투자증권 연구원은 "원가율 낮은 자회사 매출 증가하며 수익성이 좋아졌다"며 "의료기기 내수 매출액은 시술의 부족으로 전분기 대비 6% 감소했다"고 설명했다.

이어 "수출은 전분기 대비 19% 줄어든 196억원을 기록했다"며 "판권 없는 지역에 유통했던 대리점 통제 및 관리 강화로 일시적 감소"라고 덧붙였다.

박 연구원은 "올해 4분기에는 매출액 1530억원, 영업이익 647억원을 기록할 것으로 추정한다"며 "지난해보다 각각 48%, 92% 늘어날 것"이라고 내다봤다.





그는 "일시적 요인으로 전분기 대비 매출이 감소한 3분기와 다르게 4분기에는 매출이 늘어날 것"이라며 "리쥬란 시장 지배력은 견고하다"고 분석했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

