강서구, 15일부터 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 모금 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

작년 서울시 최고 실적 달성…올해 25억 목표

서울 강서구(구청장 진교훈)가 오는 15일부터 내년 2월 14일까지 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업을 추진한다. 해마다 주민과 기업, 단체가 참여해 어려운 이웃을 돕는 민관 협력 나눔 캠페인이다. 올해 슬로건은 ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 강서’로, 25억원 모금을 목표로 세웠다.

진교훈 서울 강서구청장(가운데)이 지난 3월 강서구민회관 우장홀에서 열린 ‘사랑의 저금통 마음모으기’ 전달식에서 아이들과 함께 사랑의 저금통에 든 동전을 쏟고 있다. 강서구 제공.

AD

구는 13일 오전 11시 구청 본관에서 선포식과 온도탑 제막식을 열고 모금 운동을 시작한다. 행사에는 진교훈 구청장을 비롯해 서울사회복지공동모금회, 기관 협회, 어린이집·유치원 연합회 등 120여명이 참석해 성금전달 및 퍼포먼스를 진행한다.

캠페인은 주민 주도의 ‘기부나눔 릴레이’와 유치원·어린이집 원생 7900여명이 참여하는 ‘사랑의 저금통 마음모으기’ 등으로 운영된다. 기부는 구청과 동주민센터 모금창구 또는 QR코드를 통해 가능하며, 고액 기부자에게는 구청장 표창·명예의 전당 헌액 등 예우가 주어진다.

강서구는 지난해 목표액(20억원)의 두 배가 넘는 47억8000만원을 모금해 역대 최대 성과를 거뒀다. 자녀 출생을 기념한 400만원 기부, 장애 극복 기부, 익명 기부 등이 이어지며 지역 사회를 감동시켰다. 구는 이를 통해 3만8000여 가구에 성금·성품을 전하며 실질적 복지 안전망을 강화했다.

복지수요가 서울시에서 가장 많은 강서구는 6년 연속 시 모금실적 1~2위를 기록하며 ‘나눔 1등구’의 명성을 이어가고 있다.

진교훈 강서구청장은 “우리의 작은 정성이 누군가에게는 삶을 지탱하는 큰 희망이 될 수 있다”며 “올겨울도 어려운 이웃들이 희망을 잃지 않도록 구민 여러분의 따뜻한 참여를 부탁드린다”고 말했다. 이어 “함께라면 겨울은 가장 따뜻한 계절이 될 것”이라고 덧붙였다.





AD

한편 구는 내년 마곡 신청사에 ‘디지털 명예의 전당’을 조성해 기부자 예우를 강화하고, 기부문화가 자연스럽게 생활 속에 스며드는 지역 나눔 모델을 구축할 계획이다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>