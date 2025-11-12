[클릭 e종목]"CJ제일제당, 4분기 감익 불가피…목표가↓"

IBK투자증권이 12일 CJ제일제당에 대해 전 사업 부문의 실적 부진이 이어지면서 당분간 유의미한 주가 회복이 쉽지 않아 보인다며 목표주가를 31만원에서 28만원으로 하향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
CJ제일제당의 지난 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 7조4395억원(전년 동기 대비 +0.3%), 3465억원(-16.7%)으로 시장 기대치(7조6188억원, 3753억원)를 하회했다. 전 사업 부문의 부진 속에 환율 상승에 따른 외환 손익 감소로 당기순이익도 43.8% 줄었다.
부문별로는 식품 매출과 영업이익이 각각 2조9840억원(+0.4%), 1685억원(+4.5%)으로 전년 수준에 머물렀다. 김태현 IBK투자증권 연구원은 "국내 매출이 내수 소비 부진과 추석 선물 세트 판매 부진, 대두박 판매량 축소 등의 영향으로 2.6% 감소했다"며 "해외 매출(+3.7%)은 미주지역 중심의 원·부자재 가격 상승 부담이 지속됐으나 판관비 절감 노력으로 영업마진율이 소폭 개선됐다"고 말했다.
바이오 매출은 9794억원(-8.4%), 영업이익은 220억원(-71.9%)을 기록했다. 김 연구원은 "경쟁 심화로 알지닌 등 스페셜티 제품 판매가 부진했고, 중국산 공급 확대로 라이신 가격이 약세를 보였다"며 "트립토판 역시 경쟁 격화로 업황 악화가 이어졌다"고 설명했다. 피드앤케어(Feed&Care) 부문은 사료 판매는 양호했지만, 계절적 요인과 베트남의 축산 수요 둔화로 인한 축산가 하락이 실적에 부정적 영향을 미쳤다는 평가다.
지금 뜨는 뉴스
4분기 실적 역시 3분기와 유사한 흐름을 보이며 감익이 불가피할 것으로 전망된다. 김 연구원은 "식품 부문은 국내 설 명절 시점 차이와 미주 지역 제조원가 상승으로 부진이 이어질 것으로 예상된다"며 "바이오는 중국산 제품 공급 증가로 경쟁이 심화하며, 판가 하락세가 지속될 가능성이 높다"고 봤다.
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>