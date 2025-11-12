본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

국토부 1차관 '영입 vs 승진'…LH사장 '李 측근' 하마평

최서윤기자

입력2025.11.12 11:02

시계아이콘02분 13초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

이재명 정부 인선에 쏠린 눈
1차관에 김세용 고려대 교수
내부선 정경훈·김이탁 '물망'
현직 김규철 실장 유력 후보
LH, '리틀 李' 이헌욱 내정설
"하마평일뿐 의외 인물 될수도"

이재명 정부의 주택공급 정책을 실질적으로 이끌 국토교통부 1차관과 한국토지주택공사(LH) 사장 인선을 두고 관심이 쏠린다. 1차관 인선의 경우 내부 승진을 통한 조직 안정론과 외부 영입을 통한 정책 강화론 대두되며 복수의 인사가 거론된다. LH 사장에는 이재명 대통령의 주거 철학을 현장에서 구현할 '측근 인사'가 하마평에 오르고 있다.


국토부 1차관, 외부 영입 vs 내부 승진 저울질
국토부 1차관 '영입 vs 승진'…LH사장 '李 측근' 하마평
AD

12일 관가에 따르면 국토부 1차관 후보로 여권과 인연이 있는 호남 출신 인사들이 거론되고 있다. 대표적으로 광주 출신 김세용 고려대 교수가 꼽힌다. 김 교수는 서울주택도시공사(SH)와 경기주택도시공사(GH) 사장을 지내며 공공주택 정책을 주도했다. 2022년 20대 대선 때는 이 대통령 캠프 부동산개혁위 고문으로, 이재명 정부 출범 후에는 국정기획위원회 기획위원으로 참여해 주택정책의 방향을 설계했다. 문재인 정부에서는 대통령직속 정책기획위원회 특별위원을 지냈다.


그는 SH 사장 시절 국내 최초로 지분적립형 분양주택(적금주택)을 도입했다. GH 사장으로 옮겨 이를 경기도형으로 확장했다. 이재명 정부의 공공주택 1호 사업인 '적금주택' 도 그의 구상에서 비롯된 것으로 알려져 있다. 김 교수는 본지 통화에서 "인사 문제는 제가 말할 사안이 아니다"며 말을 아꼈다.


국토부 내부 후보군에서는 전북 완주 출신 정경훈 SG레일 대표와 전남 여수 출신 김이탁 도시와 미래연구소 대표 등이 물망에 올랐다. 정 대표는 행정고시 35회에 합격해 공직에 입문했다. 국토부 건설정책국장, 국토도시실장, 교통물류실장 등 핵심 보직을 거쳤으며 문 정부 때 기획조정실장을 끝으로 퇴임했다. 김 대표는 행시 36회 합격 후 주택정책과장, 항공정책관, 정책기획관, 중앙토지수용위원회 상임위원을 거쳐 문 정부에서 대통령비서실 국토교통비서관을 지냈다.


국토부 1차관 '영입 vs 승진'…LH사장 '李 측근' 하마평 정경훈 SG레일 대표(왼쪽), 김이탁 도시와 미래연구소 대표(가운데), 문성요 국토교통부 기획조정실장.

현직 국토부 관료 중에서는 김규철 주택토지실장이 유력 후보로 거론된다. 경북 영덕 출신으로 행시 41회에 합격한 뒤 주거복지정책관, 기술안전정책관, 행복청 차장 등을 거쳐 지난해 1월 주택토지실장에 임명됐다. 문 정부 후반기 공공주택추진단장, 윤석열 정부 주거복지정책관을 지냈다. 특정 진영에 치우치지 않은 실무형 관료로 평가받는다. 정치적 색채가 옅고 내부 신망이 높다. 이상경 전 차관 부임 이후 외부 출신 인사에 대한 피로감이 누적된 만큼 내부에서는 "이번에는 내부 사람에게 맡겨야 한다"는 공감대가 형성돼 있다. 국토부 내 또 다른 인사인 문성요 기획조정실장은 제주 출신으로, 행시 37회에 합격해 공직에 입문했다.


LH 사장, '리틀 이재명' 이헌욱 내정설 무게

이재명 정부의 주택공급을 전국 단위로 밀어붙여야 하는 LH 사장에는 '찐명(진짜 친 이재명)'인 이헌욱 변호사와 김헌동 전 SH 사장 등이 거론된다.


아직 사장 공모 공고도 나오지 않았지만, 관가에서는 벌써 이 변호사 내정설이 흘러나온다. 대통령실 고위 관계자는 "사실무근"이라고 선을 그었으나, 여권 내부에선 이미 기정사실로 받아들이는 분위기다. 이 변호사는 경남 의령 출신으로, 이 대통령이 성남시장으로 재직하던 시기 '주빌리은행'과 성남FC 관련 정책에 참여하며 이 대통령과 인연을 맺었다. 이후 이 대통령이 경기도지사가 되자 이 변호사는 GH 사장으로 임명됐다. 기본주택 등 이재명식 주거 모델을 설계·추진했다. 여권에서는 이재명 정부가 LH를 통해 공공주택 공급 모델을 본격화하려는 시점에 '가장 정책 철학 일치도가 높은 인사'라는 평가가 나온다.


국토부 1차관 '영입 vs 승진'…LH사장 '李 측근' 하마평 김헌동 전 SH 사장(왼쪽), 최인호 전 국회의원.

김 전 사장은 서울 출생으로 경제정의실천시민연합(경실련) 부동산건설개혁본부장을 지낸 시민운동가 출신이다. 김대중 정부에서 대통령비서실 경제수석을 지낸 김태동 성균관대 명예교수의 동생이기도 하다. 이 대통령과 직접적 인연은 없다. 그는 문 정부 때 '부동산 정책 저격수'로 불린 바 있다. 이로 인해 문 정부와 거리를 둔 인사를 공공기관 개혁의 상징 카드로 내세울 수 있다는 시각도 있다. 오세훈 시장 체제 아래 SH 사장으로 재직하며 토지임대부 주택 도입과 분양가 투명화 등 개혁 성향의 정책을 추진했다.


정부 고위 관계자는 "이재명 정부 들어 LH가 맡은 역할이 그 어느 때보다 크고 무겁다"며 "현재 LH가 처한 여건과 앞으로 해야 할 일을 생각하면, 그 자리에 맞는 인물을 찾는 게 쉽지 않을 것"이라고 했다.


최근 사장 공모 접수를 마감한 주택도시보증공사(HUG) 사장에는 친노·친문 인사인 최인호 전 더불어민주당 의원이 유력 후보로 거론되고 있다. 부산지역 386 운동권 출신으로 정무적 기반을 다졌다. 대변인 경력을 통해 다진 정제된 화법과 정책 소통 능력이 뛰어나다는 평가를 받는다.


지금 뜨는 뉴스

AD

국토부 1차관이 주택공급정책의 실무를 총괄하고, LH와 HUG 사장이 이를 현장에서 집행하는 만큼 이번 인사는 이재명 정부 주거 정책의 추진 동력을 가를 분수령이 될 전망이다. 또 다른 정부 관계자는 "하마평은 그야말로 하마평일 뿐"이라며 "의외의 인물이 발탁될 수도 있다"고 했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.1106:58
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 2022년은 글로벌 금융시장이 시련을 겪은 해였다. 주요국 중앙은행의 금리 인상

  • 25.11.1006:53
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 공무원연금 기금이 수급자 급증과 보험료(기여금) 수입 정체라는 구조적 딜레마

  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.1011:11
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사

    대통령실은 배당 확대를 통한 주주가치 제고 등의 실효성을 높이기 위해 국민 의견에 당·정·대가 화합하는 자세가 필요하다는 입장이다. 이를 두고 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 방향에 힘을 실어 준 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령이 '생산적 금융 대전환'을 꾸준히 강조해 온 만큼 지속적인 증시 부양을 위해 배당소득 분리과세 최고세율을 35%(정부안)에서 25%로 10%포인트 완화하는 방안이 유력하게 검토되는

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기