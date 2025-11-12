이마트, 하반기 와인장터…가성비 9900원~2400만원 프리미엄

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연중 2회 상·하반기 개최

13일부터 19일까지 하반기 행사

역대 최대 규모, 파격가 혜택

이마트는 13일부터 19일까지 하반기 와인장터를 개최한다고 12일 밝혔다.

올해로 18년 차를 맞은 이마트 와인장터는 연중 상·하반기 한 번씩 진행하는 정기 행사로, 인기 브랜드 와인을 파격적인 가격에 선보인다. 이번에는 상반기 와인장터 행사 가격이나 해외 평균가보다 저렴한 상품들을 만나볼 수 있다.

이마트 푸드마켓 고덕점 와인코너. 이마트 제공

AD

대표 상품으로 '몰리두커 더 복서(750㎖/호주)'는 행사카드 결제 시 3만4400원으로 지난 5월 장터 판매가 3만9040원보다 4640원 저렴하다. '비엔지 토마스 바통 리저브 마고(750㎖/프랑스)'는 3만9840원, '투 핸즈 홉스 앤 드림스(750㎖/호주)'는 2만7840원에 각각 구매할 수 있다.

화이트, 스파클링 와인은 지금까지 국내에서 보기 힘들었던 신상품 와인들을 대거 선보이는 한편, 30% 할인 혜택까지 제공한다. 신상품 '미안더 데쉬보쉬 스틴(750㎖/남아공)', 이마트 단독 상품 '프레스코발디 아템스 치치니스 2023(750㎖/이탈리아)'를 행사카드 결제 시 각각 30% 할인된 2만4500원과 4만8860원에 선보인다.

'만원의 행복' 와인도 마련했다. 대표적으로 '두게싸 리아 피에몬테 브라케토(750㎖/이탈리아)' '마리스 줄뤼(750㎖/프랑스)' 등을 9900원에 판매한다. 이는 각각의 해외 평균가인 1만7052원 2만4631원보다 저렴하다.

요일별 특가 행사도 이어진다. 13일에는 유명산지 초특가로 '샤또 딸보 2020(750㎖/프랑스)'를 9만9900원, 연말을 위해 넉넉하게 구매할 수 있는 2입 기획 상품으로 '로버트 몬다비 나파 까쇼+투핸즈 엔젤스 쉐어(각 750㎖/미국+호주)'를 9만9900원에 판매한다.

주말인 15~16일에는 '브레드 앤 버터 멜롯(750㎖/미국)'을 신세계포인트 적립 시 2만5800원에 구매할 수 있다. 17~19일에는 총 20개 품목을 대상으로 신세계포인트 적립 시 3병을 2만원에 구매할 수 있는 골라 담기 행사도 마련했다.

이마트 애플리케이션(앱) 내 '와인그랩' 서비스를 통해 매장에서 쉽게 접하기 어려운 다양한 프리미엄 상품도 만나볼 수 있다. 와인그랩은 이마트앱을 통해 픽업 일자와 점포를 선택한 후 상품을 미리 구매할 수 있는 서비스다. 대표 상품으로는 '보르도 포므롤 지방의 전설'로 불리며 세계 최상위 컬렉터들이 열광하는 와인인 '페트뤼스(750㎖/프랑스)'의 세 가지 빈티지(2003, 2006, 2007)가 있다. 이들 상품은 각각 1180만원, 970만원, 990만원에 선보인다. '부르고뉴 TOP 생산자' 르로아의 철학이 담긴 '도멘 르로아 로마네 생비방 2014(750㎖/프랑스)'는 2400만원에 판매한다.





AD

고아라 이마트 주류 바이어는 "지속되는 고환율에도 이마트의 협상 노하우와 바잉 파워를 통해 합리적인 가격으로 제공하게 됐다"며 "다양한 와인을 저렴하게 구매할 수 있는 이마트 와인장터를 통해 고객들이 와인의 매력과 함께하는 즐거운 연말을 보낼 수 있을 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>