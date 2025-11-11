정용진 회장, 신세계-알리 JV 이사회 초대 의장으로 선임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정용진 신세계그룹 회장이 신세계그룹과 중국 알리바바 인터내셔널의 합작법인(JV) '그랜드오푸스홀딩'의 이사회 초대 의장을 맡는다.

신세계그룹은 11일 "신세계그룹과 알리바바 인터내셔널이 합작한 JV는 최근 주주총회를 열어 이사회 멤버를 선임했고, 이후 첫 이사회를 열었다"면서 정 회장의 의장 선임 사실을 밝혔다.

신세계그룹 관계자는 "G마켓을 자회사로 두는 JV 이사회 의장을 정 회장이 맡는 것은 알리바바와 협업을 바탕으로 한 지마켓 재도약을 이끌겠다는 의지를 담은 것"이라며 "정 회장은 신세계그룹과 알리바바가 손잡은 JV가 국내외 e커머스 시장을 선도할 수 있는 기반을 다져나갈 것"이라고 밝혔다.

알리바바 측 인사로는 제임스 동 알리바바 인터내셔널 디지털커머스(AIDC) 인터내셔널 마켓플레이스 사장이 JV 이사회 구성원으로 합류한다. 동 사장은 알리바바 그룹의 해외 e커머스 사업을 담당하고 있다.

이 밖에도 제임스 장(한국명 장승환) 지마켓 대표와 레이 장 알리익스프레스코리아 대표 등도 이사회에 참여한다. JV 실무 운영을 총괄할 최고재무책임자(CFO)로는 이마트 재무담당을 맡았던 장규영 상무가 선임됐다. 다만 장 상무는 이사회 구성원으로는 참여하지 않는다.

이사회는 주요 의사결정 시 만장일치를 원칙으로 할 예정이다. 한 쪽에 치우치지 않는 의사 결정을 위해서라는 게 신세계그룹의 설명이다.

그랜드오푸스홀딩은 최근 사무실을 알리익스프레스 코리아가 있는 삼성동 파르나스타워에서 지마켓 본사가 있는 역삼동 강남파이낸스센터로 옮겼다. 또 이달 약 120억원 규모의 유상증자를 단행해 자본금을 126억원으로 늘렸다.





그랜드오푸스홀딩의 자회사로 편입된 지마켓도 경영진 구성을 마쳤다. 사내이사 세 명은 제임스 장 대표와 김정우 최고제품책임자(CPO), 알리바바 측 인사인 치엔하오 최고재무책임자(CFO)다. 치엔하오 CFO는 알리바바 계열 라자다에서 CFO를 맡아왔다. 감사는 이용명 이마트 재무담당이다.





