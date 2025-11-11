여야, '항소포기' 국정조사 합의 불발…"추가 논의 예정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항소자제-외압 입장차 여전

사태 명칭 두고 양당 신경전 벌이기도

여야가 검찰의 대장동 재판 항소 포기에 대한 국정조사 실시 방안을 논의했지만 합의에 이르지 못했다.

김병기 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오후 국회에서 회동하고 항소 포기 관련 국정조사에 대해 논의했지만 별다른 합의를 보지 못했다고 양당 원내수석부대표가 밝혔다.

연합뉴스

유상범 국민의힘 원내수석부대표는 회동 후 브리핑에서 "국정조사와 관련해서 추가 논의하는 것으로 정리됐다"며 "시간이 되는 대로 계속 원내대표 간 회동을 하기로 했다"고 전했다.

더불어민주당은 검찰의 대장동 사건 수사·기소 자체를 조작으로 규정하며 이번 검찰의 항소 포기는 마땅한 '항소 자제'라는 입장인 반면 국민의힘은 정권의 '외압'이 배경에 있다고 주장한다. 이날 회동에서도 이 같은 입장차가 확인된 것으로 전해졌다.

언론 브리핑에서 양당 원내수석부대표가 항소 포기 사태 명칭을 두고 신경전을 벌이기도 했다. 문진석 민주당 원내수석부대표가 "조작 기소와 항명, 항소 자제에 대한 국정조사는 추후 계속 논의하기로 했다"고 하자 유 원내수석부대표가 "발언을 정정해야 한다. 항소 포기 외압으로 해야 실체에 맞다"고 맞받았다. 그러자 문 수석부대표가 다시 "외압인지 아닌지 규명이 안 됐는데 외압 용어 사용은 적절치 않다"며 "자당에 유리하게 하는 건 아니다"고 말했다.





한편 여야는 이날 회동에서 무안공항 제주항공 여객기 참사 국정조사 위원회 구성에 대해서도 논의했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr