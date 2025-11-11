대구경찰청·몽골 울란바타르시경찰청, 글로벌 치안협력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김병우 청장 “교민·관광객 안전 위해 신속하고 공정한 공조 기대”

대구경찰청(청장 김병우)은 11일 오전 본청에서 몽골 울란바토르시 경찰청 '강호약 아르슬랑호약' 청장을 비롯한 고위급 대표단 7명을 초청해 공식 환영 행사를 갖고, 양국 간 치안 협력 강화와 국제 공조 확대 방안을 논의했다.

이번 방문은 지난 2022년 대구경찰청과 울란바토르시 경찰청이 체결한 치안 협력 양해각서(MOU)에 따른 정례 교류의 일환으로, 대표단은 10일부터 14일까지 대구를 방문해 경찰 치안 체계 및 과학수사 시스템 등을 시찰한다.

이날 회의에서는 ▲범죄예방 및 국제범죄 대응 ▲재외국민 보호 체계 구축 ▲양 도시 간 경찰 교류 활성화 등을 중점적으로 논의하며, 양측은 향후 실질적 협력 확대를 위한 후속 실행계획에도 뜻을 모았다.

김병우 대구경찰청장은 "대구와 울란바토르의 교류가 활발해지는 만큼, 한국 교민과 관광객의 안전 확보를 위해 울란바토르시 경찰청이 각별한 관심을 가져주길 바란다"며 "양 기관이 신속하고 공정한 협력 체계를 구축해 국제 치안 협력의 모범이 되길 기대한다"고 말했다.





한편, 대구경찰청과 울란바토르시 경찰청은 MOU 체결 이후 인적 교류와 정책 공유를 이어오며 글로벌 치안 협력의 성공 사례로 평가받고 있다. 두 기관은 앞으로도 정례 교류를 통해 우호적 협력관계를 한층 공고히 해 나갈 방침이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

