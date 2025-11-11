경남교육청, 내년 교육공무직 189명 채용 … 급식 등 현장 필수 중심

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남교육청이 2026년 제1회 교육공무직원 채용시험을 통해 4개 직종 189명을 채용한다고 11일 밝혔다.

직종별로는 조리사 22명, 조리실무사 121명, 특수교육실무원 36명, 교육복지사 10명으로 급식 운영 등 학교 현장에서 필수적으로 필요한 인력을 중심으로 채용을 진행한다.

특성화고등학교 졸업(예정자)자에게 취업 기회를 제공하기 위해 조리실무사 직종 4명도 구분 채용한다.

경남교육청. 이세령 기자

시험 공고일 전날부터 최종(면접) 시험일까지 경남도에 주소지를 둔 사람은 지역 구별 없이 채용 예정 지역에 지원할 수 있다.

응시 원서는 이날 오전 10시부터 오는 14일 오후 6시까지 4일간 '온라인 교직원 채용 누리집'에서만 접수할 수 있다.

온라인 접수가 어려울 때는 오는 13일까지 각 지역 교육지원청을 방문해 온라인 접수 지원을 받으면 된다.

시험은 인성 검사 및 직무능력검사가 포함된 1차 필기시험과 2차 면접시험으로 나뉜다.

필기시험은 오는 12월 6일, 면접시험은 내년 1월 10일에 진행되며 합격자는 내년 1월 14일 발표될 예정이다.

자세한 사항은 경남교육청 누리집 '새소식·공지'란에서 '시험정보' 항목을 선택한 다음, '교육공무직원 채용시험' 게시판을 확인하거나 각 교육지원청 누리집에서 볼 수 있다.

또는 도 교육청 노사협력과에 문의하면 안내받을 수 있다.





김만길 노사협력과장은 "학교 현장에 꼭 필요한 교육공무직 인력을 채용해 교육활동을 안정적으로 운영하겠다"라며 "성실하고 책임감 있는 지역 인재들이 적극적으로 관심을 품고 지원해 주길 바란다"고 말했다.





