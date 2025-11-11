진도군, '진도홍주 하이볼 페스타' 성황리 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

젊은 세대와 함께 즐기는 세대공감 축제로 재탄생

진도홍주 하이볼 페스타 현장. 진도군 제공

AD

전남 진도군이 전통 명주 '진도홍주'를 현대적 감각으로 재해석한 세대공감형 축제 '진도홍주 하이볼 페스타'를 성황리에 개최했다.

군은 지난 8일 오후 2시 진도개테마파크 국화축제장에서 열린 이번 행사가 관광객들의 큰 호응 속에 성공적으로 마무리됐다고 밝혔다. (사)진도군관광협의회가 주관한 이번 축제는 '전통과 현대의 만남'을 주제로, 진도홍주를 활용한 다양한 음료를 선보이며 전통주를 젊은 세대가 즐길 수 있는 새로운 방식으로 재해석했다.

행사장에는 ▲하이볼 바 ▲DJ 공연 ▲벼룩시장 ▲체험활동 등 다채로운 프로그램이 운영됐으며, ▲홍주 칵테일 만들기 ▲홍주 빛깔 포토존 ▲홍주의 역사와 제조 과정을 소개하는 홍주 역사관 등이 마련돼 가족 단위 방문객들의 발길이 이어졌다.

특히 진도홍주의 고유한 붉은빛과 향을 살린 '시그니처 하이볼'이 큰 인기를 끌었으며, 술이 들어가지 않은 논알코올 칵테일도 함께 제공돼 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 축제로 호평받았다.

축제는 통기타와 국악 공연으로 시작해 EDM·K-POP 공연으로 이어지며 젊음과 열정이 넘치는 무대를 선보였다. 또 진도 청년들이 운영하는 먹거리 부스에서는 ▲전복튀김 ▲홍주 초콜릿 ▲전복카츠 등 진도 특산물을 활용한 간식이 판매돼 진도홍주와 어울리는 색다른 맛을 선사했다.





AD

군 관계자는 "진도홍주 하이볼 페스타는 전통과 젊음이 어우러진 세대공감 축제로, 진도홍주의 전통과 가치를 새롭게 알리는 계기가 됐다"며 "앞으로도 지역 특색을 살린 문화행사를 지속 발굴해 진도 관광의 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>