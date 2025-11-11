한림대-루트임팩트, AI 활용 지역사회 문제해결·글로컬 창업인재 양성 MOU 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대 Station C & 루트임팩트

AI 활용 글로컬 창업인재 양성 MOU 체결

지역 대학이 글로벌 파트너와 함께

지속가능한 창업 생태계 만들어가는 출발점

한림대학교(총장 최양희)는 11일 산학협력관 3층 대회의실에서 임팩트 생태계 성장 지원기관인 루트임팩트(대표 허재형)와 'AI를 활용한 지역사회 문제해결 및 글로컬 창업인재 양성'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

한림대학교와 루트임팩트가 11일 'AI를 활용한 지역사회 문제해결 및 글로컬 창업인재 양성'을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 사진 오른쪽 4번째 홍석민 New Hallym 혁신본부장, 5번째 허재형 루트임팩트 대표. 한림대학교 제공

이번 협약은 Google.org의 후원을 받아 진행 중인 루트임팩트의 지역 AI 인재발굴 및 역량강화 프로젝트와 한림대학교의 Station C 창업 플랫폼을 연계하여, AI 기술 기반의 지역문제 해결 교육모델과 글로컬 창업 생태계를 구축하기 위한 것이다.

협약식에는 한림대학교 홍석민 New Hallym 혁신본부장, 고영웅 교무처장, 이견직 경영대학장, 박두재 창업지원본부장, 김성우 창업교육센터장, 이석각 창업지원센터장, 김용근 스타트업비즈니스전공 주임교수 등이 참석했으며, 루트임팩트 측에서는 허재형 대표와 최근형 팀장이 자리했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲Station C 사업과 연계한 공동연구 및 프로그램 운영 ▲AI를 활용한 교과목·비교과 창업교육 개발 ▲지역문제 해결형 솔버톤(Solve-a-thon) 교과 운영 ▲성과 측정 및 국내외 확산 협력 등을 추진할 계획이다.

협약식 이후에는 한림대학교 창업주간 행사 라운딩을 통해 창업동아리, 스타트업 비즈니스 전공 소개 부스를 방문하였다. 향후 AI 기반 글로컬 창업교육의 거점대학으로서 한림대학교의 역할을 강화하고, 지속가능한 인재 양성 모델을 확산해 나갈 예정이다.

루트임팩트 허재형 대표는 "한림대학교의 지역기반 창업교육 노하우와 루트임팩트의 임팩트 생태계 경험이 만나, AI 기술을 통한 지역사회 혁신의 좋은 선례를 만들 수 있을 것"이라고 말했다.





한림대학교 홍석민 New Hallym 혁신본부장은 "이번 협약을 통해 루트임팩트와 청년 혁신 인재 양성프로그램, 지역사회 연계 프로젝트, 공동연구 및 인턴십 기회 확대 등 다양한 협력사업을 추진하길 기원한다"고 말했다. 또한 "한림대학교는 앞으로도 사회적 가치 창출과 혁신을 위한 파트너십을 적극적으로 확대하겠다"는 포부도 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

