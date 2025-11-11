신안 1004섬 분재정원, 누적 방문객 200만 명 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

명품 분재와 애기동백꽃 조화

대한민국 대표 정원 관광지로 도약



신안군 압해읍에 소재한 분재정원을 찾은 200만번째 방문객애 선정된 강솔씨. 신안군 제공

전남 신안군의 대표 관광명소인 1004섬 분재정원이 누적 방문객 200만 명을 돌파하며 '대한민국 대표 정원 관광지'로 자리매김했다.

신안군은 지난 10일 오후 2시 30분경, 경기도 시흥시에 거주하는 강솔 씨가 200만 번째 입장객으로 선정됐다고 11일 밝혔다. 강 씨는 "고향에 부모님을 뵈러 왔다가 가족들과 함께 방문했는데, 뜻밖의 행운을 얻어 기쁘다"며 "이렇게 아름다운 분재정원이 고향에 있다는 것이 자랑스럽다"고 소감을 전했다.

2009년 개장한 1004섬 분재정원은 신안군의 대표 관광지로 꾸준히 사랑받고 있으며, 2019년 100만 명 돌파 이후 불과 6년 만에 200만 명을 넘어섰다.

특히 지난해 11만 명이었던 방문객 수는 올해 이미 15만 명을 돌파했다. 정원에는 500여 점의 명품 분재와 겨울철 만개하는 4,000만 송이의 애기동백꽃이 조화를 이루며, 사계절 내내 아름다운 풍경을 선사하고 있다.





군 관계자는 "200만 명 방문은 단순한 기록이 아닌, 많은 분이 신안을 찾아준 결과이자 응원의 증거"라며 "앞으로도 세계가 감탄할 아름다운 정원, 방문객 모두에게 감동을 주는 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





