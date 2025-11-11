경남교육청, '아이북' 고장 직접 해결 프로그램 배포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남교육청이 도내 초등학교 3학년부터 고등학교 3학년까지 무료로 보급한 학생용 스마트단말기 '아이북'의 자가 진단 프로그램을 개발해 배포했다고 11일 밝혔다.

'아이북 고장? 바로 해결'이란 이름의 이 프로그램은 아이북을 활용한 수업 과정에서 발생하는 교사의 업무 부담을 줄이고, 학생이 스스로 기기 문제를 해결할 수 있도록 지원하고자 개발됐다.

도 교육청은 지난해 아이북 콜센터에 접수된 1222건의 고장 사례를 분석해 반복 발생하는 소프트웨어 오류 중 학생이 직접 해결할 수 있는 유형을 선별해 프로그램에 반영했다.

이에 따라 소리 크기 오작동, 카메라 작동 불가, 화면 멈춤, 인터넷 끊김, 충전 불가, 전원 불량, 사용 시간 오류 등 자주 발생하는 문제에 대해 스스로 진단하고 안내 절차에 따라 문제를 해결할 수 있게 했다.





구현숙 학교혁신과장은 "이번 프로그램이 아이북을 활용한 수업에서 교사의 부담을 덜고 디지털 기반을 활성화하는 데에 도움이 되길 기대한다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

