국제다문화미래전략진흥원, 외국인 유학생 위한 현장 상담 호응

중부대 호텔경영학과 네팔 유학생 80여명 대상 '취업·비자·글로벌 진로' 특강

사진=모석봉 기자

국제다문화미래전략진흥원(이하 다원)이 외국인 유학생들의 진로 설계와 비자 문제 해결을 위한 실질적 정보를 제공하는 자리를 마련해 호응을 얻었다.

다원은 10일 ㈜K-with U와 함께 대전 유성구 호텔 인터시티에서 중부대 호텔경영학과 네팔 유학생 80여 명을 대상으로 '취업·비자·글로벌 진로' 특강을 개최했다.

이번 행사는 박정하 교수(중부대 호텔관광경영학과)의 요청으로 마련됐으며, 정지선 ㈜K-with U 대표가 영어와 네팔어로 진행했다.

다원 관계자는 "이번 행사에서 다문화가정·외국인 주민의 안정적 정착 지원, 문화다양성 인식 개선, 문화예술 기반 통합심리치유 프로그램 운영 등 이주민 맞춤형 교육·복지 서비스 핵심 활동을 소개했다"며 "도움이 필요한 모든 외국인에게 다원의 문은 언제나 열려 있다"고 강조했다.

사진=모석봉 기자

정지선 대표는 "한국에서 공부하는 외국인 유학생의 가장 큰 고민은 비자와 취업 절차"라며 "맞춤형 진로 설계와 취업 자문으로 학생들의 실질적 성장을 돕겠다"고 밝혔다.

박정하 교수는 "유학생들이 문화예술과 심리치유 프로그램을 접할 수 있어 의미 있었다"며 "비자·취업 상담이 특히 인상 깊었다"고 평가했다.





김미정 국장은 "교육 현장과 진흥원이 긴밀히 협력해 다문화 사회의 건강한 성장을 지원하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

