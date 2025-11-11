순천시, 남해안남중권 종합스포츠파크 조성 사업 '탄력'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국·도비 52억 6천만 원 확보

스포츠 메가플렉스 구축 계기

전남 순천시가 남해안남중권 종합스포츠파크 조성사업에 정부와 전남도로부터 52억 6,000만 원의 외부재원을 확보해 사업에 탄력이 붙었다.

순천시에 따르면 문화체육관광부의 2026 생활체육시설 확충 지원사업 공모에서 순천시는 전남권 유일하게 단독 선정, 국비 40억 원을 확보한데 이어 추가로 도비 12억 6,000만 원까지 한꺼번에 챙겼다.

순천시가 선제적으로 토지 매입을 먼저 마무리 한 한 뒤 단계별로 재원을 확보하는 '정공법 전략'을 구사한 것이 주효했다는 분석이다.

남해안남중권 종합스포츠파크 조성사업 부지. 순천시 제공

총사업비 465억 원에 달하는 초대형 프로젝트답게, 종합스포츠파크는 순천시 대룡동 일원 32만㎡ 규모 부지에 국민체육센터, 각종 야외체육시설 등 생활체육 전반을 품는 명실상부 '스포츠 메가콤플렉스'로 조성된다.

완공 시, 순천은 남해안 생활체육의 중심축으로 올라서는 것은 물론 전국 최고 수준의 체육 인프라를 보유한 도시로 도약할 것으로 전망된다.





순천시 관계자는 "사업은 모든 과정에서 적법하고 투명하게 진행되고 있으며, 시민 여러분의 생활체육 환경을 획기적으로 개선하기 위한 대형 프로젝트를 흔들림 없이 밀어붙이겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

