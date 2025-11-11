안산시, 초지동 시민시장 부지 매각→주상복합 개발 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2만3000㎡ 규모…내년 2월 공개경쟁입찰

경기도 안산시가 단원구 초지동의 '안산시민시장' 부지의 민간 매각을 통한 초고층 주상복합 개발을 추진한다.

안산시는 이르면 내년 2월 중 시민시장 부지에 대한 공개경쟁입찰을 통해 민간 매각을 실시할 계획이라고 11일 밝혔다.

민간 매각을 통해 주상복합 개발을 추진하는 안산시 단원구 초지동 일원 '안산시민시장'. 안산시 홈페이지

매각 대상 부지는 시장 부지로 사용해 온 초지동 604-4, 604-7 일원 시유지 2만3000여㎡다. 매각 방식은 공개경쟁입찰을 통한 최고가 낙찰방식을 적용한다.

해당 부지의 용도지역은 준주거지역이다. 이에따라 시는 해당 부지에 아파트나 주상복합 건립을 유도한다는 방침이다.

도원중 안산시 기획경제실장은 "2022년 당시 부지의 감정평가 추정액은 1500억원 정도였지만 주변 부동산 여건과 물가상승 등을 고려하면 이보다 높은 가격에 매각할 수 있을 것"으로 내다봤다.

시민시장은 원곡동 라성호텔 일대 노점상 정비의 일환으로 1997년 12월 초지동 시유지에 조성된 공설시장이다. 시장 조성 후 상인들은 2년마다 사용 허가 갱신을 통해 시에 사용료를 납부하고 점포를 운영해 왔다.

하지만 대다수 상인이 고령화한데다 온라인 위주 소비변화, 시설 노후화, 아파트 개발 등 주변 환경 변화 등으로 상권이 침체한데다 주변 주민들의 시장 폐쇄 요청 민원이 꾸준히 제기돼 왔다.

시는 2008년부터 시설현대화 용역과 사업비 확보에 나섰지만 점포 배치와 형태 등에 대한 상인 간 협의가 지연되며 7년만에 사업이 중단됐다. 이후 시는 2022년 '부지활용방안 구상 용역'을 통해 시설현대화 대신 주상복합 개발 등으로 개발 방향을 전환했다.

시는 사용허가기간이 만료된 지난해 12월31일을 기점으로 점포 운영을 중료하고 전통시장·상인회 등록 취소, 점포 반환 요구 절차를 진행했으며, 올해 7월에는 상인 189명 전원과 반환절차를 최종 마무리했다. 현재 시장 외곽에는 펜스를 설치해 외부인 출입을 제한하고 있다.





도 실장은 "시장 부지에 초지역세권 입지에 부합하는 공동주택과 주상복합시설이 들어서면 도심 환경이 한층 개선될 것"이라며 "후속 행정절차를 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

