현대오토에버, 고객경험 혁신공간 '이노엑스 스튜디오' 개관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대오토에버가 서울 강남구에서 '이노엑스 스튜디오(InnoX Studio)'를 개관하면서 고객 경험을 직접 설계·검증하며 신사업 기회를 발굴하는 공간을 열었다고 12일 밝혔다.

AD

이노엑스 스튜디오는 ▲디지털 전시 ▲피드백 ▲워크숍 등 3개 구역으로 구분된다. 디지털 전시 구역에서 고객사는 현대오토에버의 최신 모빌리티 기술을 직접 체험할 수 있다. 피드백에서는 고객사와 함께 기술 효용성을 검증하며 사업적 가치를 검토한다. 워크숍에서는 고객사가 겪고 있는 문제를 함께 정의하고 이를 해결할 새로운 사업 아이디어를 도출하는 프로젝트를 진행한다.

이노엑스 스튜디오 운영은 올 초 신설된 조직 DX(Digital eXperience)센터가 맡는다. DX센터는 디지털 기술을 통한 고객가치 혁신으로 현대오토에버의 IT서비스 경쟁력을 높이고 고객의 변화를 선도하고 있다.





AD

김지현 현대오토에버 DX센터장(상무)은 "이노엑스 스튜디오는 현대오토에버의 미래 경쟁력을 재정의할 혁신의 허브가 될 것"이라며 "조직의 창의적 사고와 실행력을 하나로 연결하고 아이디어가 실질적인 성과로 이어지는 문화를 만들겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>