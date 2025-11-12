AI가 여는 바이오의 미래…"AI x Bio 융합이 혁신의 열쇠"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과기정통부, '2025 바이오미래포럼' 개최…첨단바이오 연구개발과 제도 혁신 논의

인공지능(AI)이 바이오 혁신의 새로운 전환점으로 주목받고 있다. 과학기술정보통신부는 12일 서울 웨스틴조선호텔에서 '2025 바이오미래포럼'을 개최하고, AI와 바이오 융합을 통한 첨단 연구개발과 정책 방향을 논의했다.

올해로 11번째를 맞은 바이오미래포럼은 과기정통부가 주최하고 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터가 주관하는 행사로, 매년 바이오 분야의 주요 현안과 정책 의제를 발굴해온 대표적 정책 포럼이다.

'2025 바이오미래포럼' 포스터. 과기정통부 제공

올해 포럼의 주제는 'B.U.I.L.D. AIxBio: 바이오 미래를 완성한다'를 주제로, AI 기술이 바이오 연구·산업 전반의 패러다임을 어떻게 바꾸고, 새로운 성장 동력을 만들 수 있을지에 대한 논의가 진행됐다.

나군호 네이버헬스케어연구소장은 기조강연을 통해 "AI는 더 이상 보조 도구가 아니라, 바이오 연구의 설계자이자 실험 파트너가 될 것"이라고 강조했다. 이어진 세부 세션에서는 김우연 한국과학기술원(KAIST) 화학과 교수, 황대희 서울대 생명과학부 교수, 정준영 CJ제일제당 BIO연구소 책임연구원, 이재훈 성신여대 법학부 교수 등이 참여해 'AI와 바이오 융합 연구의 현황과 산업·제도적 과제' 등을 논의했다.

이후 패널토론에는 과기정통부 첨단바이오기술과장과 각 발표자가 참여해 AI와 바이오 융합 연구의 규제 완화, 데이터 활용 표준화, 민관 협력 생태계 조성 등을 주제로 심도 있는 토론을 이어갔다.

이번 포럼에서는 바이오 연구개발과 정책 발전에 기여한 바이오 유공자 11명에게 과기정통부 장관 표창이 수여됐다. 수상자들은 국가 바이오 전략 수립, 기술 상용화, 국제 협력 등 다양한 분야에서 탁월한 성과를 거둔 연구자와 전문가들이다.





김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 "AI와 바이오의 융합은 바이오 연구개발의 패러다임을 근본적으로 바꾸고, 산업의 혁신 역량을 한층 강화할 것"이라며 "정부는 AI-바이오 융합 생태계 확립과 제도 기반 강화를 통해 대한민국이 글로벌 바이오 선도국으로 도약할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 밝혔다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

