서울경찰, 약사회와 위기청소년 의료·상담 지원 협력체계 구축

서울경찰청과 서울시약사회는 학교·가정 밖 청소년들에게 의료 지원 등 사회안전망을 제공하는 협력체계를 구축하기로 했다.

서울경찰청과 서울시약사회는 11일 서울경찰청 서경회의실에서 '위기 청소년 보호를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 서울경찰청

서울경찰청과 서울시약사회는 11일 서울경찰청 서경회의실에서 '위기 청소년 보호를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 이번 협약은 사회적 보호가 필요한 위기 청소년에게 의료 상담·의약품 지원 등 실질적 협력체계를 마련하기 위해 추진됐다.

현재 서울 내 약 7만4000여명의 학교 밖·가정 밖 청소년이 있는 것으로 추산된다. 이들 중 상당수는 신체적·정신적 어려움에도 불구하고 경제적 이유 등으로 인해 적절한 의료 서비스를 받지 못하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 양 기관은 이들이 가장 쉽게 접근할 수 있고 즉각적인 도움을 받을 수 있는 약국을 1차적 지원 창구로 삼았다.

주요 협약 내용에 따르면 서울시약사회는 학교전담경찰관(SPO)과 연계해 위기 청소년에게 일반의약품을 지원하고, 약물 오·남용 관련 상담도 병행한다. 또 약사와 SPO 간 '핫라인 체계'를 구축해 위기 청소년이 발견될 경우 즉시 연계해 보호를 지원할 수 있도록 했다.

양 기관은 상호 전문성 강화를 위해 SPO를 대상으로는 청소년 약물 오남용 예방교육을 진행하는 한편 약사를 대상으로 청소년 범죄예방 교육을 실시하기로 했다.





박정보 서울경찰청장은 "서울경찰이 지향하는 '정성치안'은 불안해하는 시민의 마음을 다독이고 상처받은 이들의 아픔에 공감하며 손을 내미는 따뜻한 치안"이라며 "가정과 학교 밖에서 보호의 손길이 닿지 않는 청소년들이 '도움을 받을 수 있는 손길이 곁에 있다'는 신뢰를 느낄 수 있도록 하겠다"고 말했다.





