조국혁신당, 전당대회 레이스 시작…조국 "지방정치 교두보"

21~23일 온라인 투표

최고위원 후보 총 4명

조국혁신당은 11일 전국당원대회 출발식을 열고 새 지도부 선출을 위한 전당대회 공식 일정을 시작했다.

조국 조국혁신당 전 비상대책위원장이 11일 서울 여의도 국회에서 열린 조국혁신당 전국당원대회 출발식에서 발언하고 있다. 연합뉴스

황명필 중앙당 선거관리위원장은 이날 출발식에서 "이번 임시 전당대회는 우리의 초심을 재확인하고 지방선거를 승리로 이끌 지도부를 선출하는 매우 중요한 행사"라며 '진심으로 다시, 혁신으로 전진'이라는 전당대회 슬로건을 발표했다.

이달 21~23일 진행되는 온라인 투표를 통해 당 대표, 최고위원 2명이 선출된다. 결과는 23일 청주 오스코에서 열리는 전당대회 행사에서 발표된다.

12일에는 후보자를 당원에게 소개하는 '다시 쓰는 프로필', 14일과 19일에는 정책·비전 검증 대담회, 17일과 21일 각각 호남과 영남 지역 대담회를 각각 열기로 했다.

당 대표 후보로는 조국 전 비상대책위원장이 단독 출마했다. 최고위원 후보는 임형택 익산시공동지역위원장, 정춘생 의원, 정경호 전 한국로슈 노동조합위원장, 신장식 의원(이상 기호순)까지 총 4명이다.





조 전 위원장은 출발식에서 "지난 총선에서 독자적 힘으로 국회의 교두보를 마련했듯 내년 지방선거에서도 조국혁신당의 힘으로 지방정치 교두보를 세우겠다"며 "양당 독점 지역에 창조적 파괴를 일으키겠다"고 말했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

