코스피 4천 급등에 광주·전남 상장사 시총 4조원 증가

광주·전남 상장사들의 지난달 기준 시가총액이 전월보다 4조원 넘게 증가한 것으로 나타났다.
11일 한국거래소 광주혁신성장센터에 따르면 광주·전남 상장법인 38개 사(유가증권 16사·코스닥 22사)의 시총은 37조 58억원으로 전월 대비 12.5% 증가했다.
한국전력의 주가가 한 달 사이 18%가량 상승하면서 시총이 4조 1,728억 증가한 것이 주요 원인으로 꼽힌다.
한전은 유가증권 법인 16곳 중 이번 달 시가총액 증가액 1위를 기록했으며 지난달 말 기준 시총은 27조 3,156억원으로 집계됐다.
한전KPS는 1,373억원 오른 2조 2,815억원, 다이나믹디자인은 53억원 오른 332억원으로 나타났다.
코스닥 등록 기업 22곳 중 증가액 1위는 오이솔루션으로 511억원이 늘어 1,589억원으로 집계됐다.
에스오에스랩은 281억원이 늘어나 2,060억원, 그린생명과학은 95억원이 늘어 617억원을 기록했다.
10월 한 달간 코스피지수가 3,455.83에서 4,107.50으로 급등했지만 광주·전남 코스피 상장사 중 5곳만 시총이 증가했다.
대한조선, 조선내화, 금호건설, 금호타이어 등을 비롯한 11곳은 전월보다 하락한 것으로 나타났다.
코스닥 상장사 역시 9개 사만 시총이 상승했고 거래가 중지된 위니아에이드를 포함한 13개 사는 최대 8.4%까지 시가총액이 감소했다. 10월 투자자 거래대금은 4조 8,626억원으로 전월 대비 38.7%(1조 3,562억원) 증가했다.
시장별로는 유가증권시장 거래대금이 3조 3,925억원으로 60.8% 증가했고 코스닥시장은 1조 4,701억원으로 5.3% 증가했다.
