강원도교육청, 2026년도 예산 3조9971억원 편성…도의회에 제출

보통교부금 1434억원 감소에도 미래 역량 강화에 전략적 투자

늘봄교실·특수교육·학생 맞춤통합지원체계로 교육복지 실현 가속화

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 11일 2026년도 예산안을 3조9971억원 규모로 편성하여 강원특별자치도의회에 제출했다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육청 제공

이는 전년 대비 1917억원(△4.6%) 감소한 규모로, 보통교부금 감소 등 어려운 재정 여건 속에서 재정의 건전성과 효율성을 높이는 데 중점을 두었다.

2026년도 세입 재원은 △중앙정부이전수입 3조149억원 △지방자치단체이전수입 3781억원 △기타이전수입 11억원 △자체수입 604억원 △기타수입 606억원 △기금전입금 4820억원 등이다.

특히, 세입재원의 대부분을 차지하는 보통교부금이 세수 여건 악화로 최근 3년(2026년 △1434억원)간 감소 추세에 있어 재정 압박 요인으로 작용하고 있다. 이에 따라 감소하는 세입을 보전하기 위한 기금 사용이 가속화되는 등 2024년부터 시작된 적자 재정이 지속되는 상황이다.

또한, 인건비 인상과 물가 상승에 따른 경직성경비의 증가와 늘봄교실, 디지털교육 혁신 등 신규 수요는 지속적으로 증가하고 있다.

이에 강원특별자치도교육청은 정체된 세입과 팽창하는 세출에 대응하고, 재정의 건전성을 확보하기 위해 고강도 세출 구조조정을 단행했다.

학생의 학습권 보장과 안전을 최우선으로 예산을 배분하고, 시설사업은 시급성과 안전성을 중심으로 우선 반영하는 등 필수 교육 활동이 안정적으로 유지될 수 있도록 하였다.

강원특별자치도교육청은 미래 교육 환경과 학생들의 전인적 성장을 위한 다양한 프로그램을 적극 추진하기 위해 다음 사항을 예산안에 반영했다.

모든 학생이 기초학력을 충족하고 개별화된 성취를 통해 함께 성장할 수 있도록 지원한다. △강원학생성장진단평가 추진(5억원) △인공지능(AI) 학습플랫폼 '강원아이로(AI-ro)' 운영(76억원) △개별맞춤형교과보충프로그램('초공학' 지원, 68억원) △'스스로 공부하는 학교문화만들기(스공학)'(307억원) △강원 수능형 평가문항 제작(3.8억원) 등을 편성했다.

학생 선택권 강화 및 개인 맞춤형 교육과정 실현을 위해 모든 학생이 가능성과 잠재력을 발견하고 자신의 꿈과 끼를 펼칠 수 있도록 협력하는 교육을 실현한다. △농어촌유학 운영(29억원) △학생진로활동지원금지원(25억원) △강원진학지원센터(11억원) △강원특별자치도형 마이스터고 지원(59억원) △직업계고 재구조화 및 학점제 운영(13억원) 등을 투입한다.

올바른 인성과 공동체 의식 함양을 위해 학생이 올바른 인성을 바탕으로 공동체의 가치를 존중하고 실천하는 세계시민으로 성장할 수 있는 기반을 마련한다. △지역교권보호위원회 운영(5.8억원) △교권보호책임보험 가입(2.2억원) 등으로 교원의 교육활동을 보장한다. 또한 △심리정서 및 사회성 회복 프로그램(6.2억원) △1교 1학생 1스포츠 활동 지원(20억원)을 통해 학생들의 건강한 성장을 돕는다.

교육복지 사각지대 해소를 위해 공교육의 책무를 다하기 위하여 학생이 전인적 성장을 이루도록 총체적인 지원 체계를 구축한다. △늘봄교실 및 방과후 프로그램의 안정적 운영(129억원) △장애학생 치료비 지원(38억원) △강원특수교육원 설립 추진 △학생 맞춤통합지원체계 구축(3억원) 등을 편성하여 공평한 교육 기회를 보장한다.





이형희 예산과장은 "2026년도 예산안은 어려운 재정 여건 속에서도 '미래를 여는 학교, 더 나은 강원교육'을 실현하기 위해 꼭 필요한 사업에 예산을 집중 편성하고, 재정 효율성과 건전성을 확보했다"며 "앞으로도 학생들의 성장을 최우선으로 생각하며, 강원교육의 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

