뉴엔AI, 공공부문 전용 '아고라 AI'…여론 흐름·정책 반응 실시간 파악

생성형 인공지능(AI) 분석 전문기업 뉴엔AI는 공공부문 전용 브랜드 '아고라 AI'를 11일 공식 발표했다.

아고라는 고대 그리스의 시민 광장을 의미한다. 뉴엔AI는 이 개념을 현대적으로 확장해 시민의 의견이 데이터로 수집돼 기록되고 행정이 이를 수렴하는 공공 AI 플랫폼으로 설계했다.

뉴엔AI는 축적한 데이터 분석 기술을 토대로 지방자치단체와 지방의회를 대상으로 한 구독형(SaaS) 솔루션을 제공하며, 정부의 'AI 대전환' 정책 기조에 발맞춰 공공 서비스의 디지털 전환을 가속화할 계획이다.

아고라 AI는 각종 민원, 사회관계망서비스(SNS), 지역 커뮤니티 등에서 생성되는 비정형 데이터를 통합 분석해 여론의 흐름과 정책에 대한 반응을 실시간으로 시각화한다. 이를 통해 공공기관은 정량적 통계뿐 아니라 정성적 분석 결과를 근거로 의사결정을 내릴 수 있게 된다. 특히 정책 시행 전후의 여론 흐름과 평가 변화를 자동으로 진단해 공공 부문의 리스크를 조기에 예측할 수 있다는 강점이 있다.

뉴엔AI는 정책 인사이트를 추출하는 '시빅 인텔리전스' 엔진을 아고라 AI에 탑재해 성능과 효율성을 높였다. 이 플랫폼을 통해 실시간 여론 모니터링 분석, 정책 브리핑 작성, 이슈 리포트 생성 등에 대한 업무 시간과 비용을 절감하게 된다.

또한 하나의 이슈에 대해 상반된 입장을 가진 여러 이익집단의 반응을 분석하고, 그 속에서 소수 의견이나 비주류 여론까지 포착할 수 있는 기능도 제공한다. 여론의 극단화나 왜곡 현상을 최소화하고 균형 잡힌 사회적 통찰을 제시할 수 있다.

아고라 AI는 ▲시민 소통 AI 거버넌스 ▲이슈 현안 여론 모니터링 ▲의정 활동 AI 에이전트(SaaS) ▲정책 인사이트 동향 분석 등 4대 공공 의사결정 지원 솔루션을 중심으로 구성되며, 향후 데이터 거버넌스와 지역 맞춤형 AI 서비스로 확대할 계획이다. 이를 위해 뉴엔AI는 담당 센터를 신설하고 각 부처와 지자체, 지방의회 등과 협력할 예정이다.





배성환 뉴엔AI 대표는 "AI는 행정을 단순히 대신하는 기술이 아니라 시민의 언어를 행정이 이해하도록 돕는 통역자"라며 "공공 부문에서 구독형 서비스 도입으로 초기 구축 비용과 기간 부담을 줄이도록 하고, 데이터 기반 공공 서비스의 새로운 시장을 창출하겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

