완주군, 15~16일 '난(蘭) 산업 박람회' 연다

전북 완주군이 오는 15~16일까지 이틀간 완주군 문화체육센터 체육관에서 '2025 전북특별자치도 난(蘭) 산업 박람회'를 연다.

난(蘭) 산업 박람회 포스터. 완주군 제공

11일 군에 따르면 이번 박람회는 한국 춘란의 산업적 가능성을 알리고 난 산업을 전북특별자치도의 새로운 성장 분야로 육성하기 위해 마련됐으며 산업 기반을 확장하고 정책적 관심을 끄는 계기가 될 전망이다.

박람회에서는 출품된 한국 춘란 전시를 비롯해 난자재 판매관, 재배 상담을 제공하는 난 클리닉관 등 다양한 산업 프로그램이 운영된다. 개회식은 오는 15일 오후 3시에 진행되며, 관람객들은 다양한 품종의 한국춘란을 감상하고 재배 정보를 확인할 수 있다.

유희태 군수는 "이번 박람회는 난 문화를 군민과 함께 즐길 수 있는 뜻깊은 자리이자, 한국난의 우수성을 널리 알릴 소중한 기회이다"며 "완주가 난 산업 발전의 중심지로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





한편, 군은 앞으로도 지역 문화·생태자원을 활용한 특화산업 육성을 지속 추진하며, 난 산업과 연계한 지역경제 활성화 효과를 기대하고 있다.





