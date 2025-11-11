전공 탐색·선택 어떻게?… 국립부경대, 전공박람회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전공 선택 앞둔 무전공 자유전공학부 학생 대상



11일 부경컨벤션홀서 학부(과)·전공 57개 부스

국립부경대학교(총장 배상훈)가 11일 오전 부경컨벤션홀에서 '2025학년도 2학기 전공박람회'를 개최했다.

이 박람회는 국립부경대의 전공 탐색 주간의 대표 프로그램이다. 올해 처음으로 무전공으로 입학한 자유전공학부 1학년을 비롯한 학생들이 적성과 진로를 탐색하고 체계적으로 전공을 선택할 수 있도록 돕기 위해 열렸다.

박람회에는 학부(과)·전공 부스 53개와 행정부서 부스 4개 등 총 57개의 부스가 설치됐다. 부스에서는 각 전공의 재학생과 전공탐색 멘토들이 나서 전공을 소개하고 진로 상담과 학사제도 안내 등 학생 눈높이에 맞춘 정보를 제공했다.

전공설계 섹션에서는 다전공, 학·석사연계과정 등을 소개하며 학생들이 직접 전공을 설계하고 폭넓은 학업 경로를 탐색할 수 있도록 도왔다.

다양한 참여형 이벤트도 마련해 전공 이해도를 높이고 참여를 유도했다. 행사장에 스크린도 설치해 각 학부(과)·전공별 소개 영상을 상시 송출했다.

국립부경대는 전공박람회를 비롯해 10일부터 14일까지 진행되는 전공 탐색 주간에 선배 및 산업체 전문가 초청특강, 오픈랩 연구실 체험, 학과·학생 소통행사, 맞춤형 소품 만들기 원데이클래스 등 프로그램도 진행 중이다.





최호석 자유전공길라잡이센터장은 "이번 행사를 통해 내년 1월 전공 선택을 앞둔 자유전공학부 학생들이 자신의 진로 목표에 맞는 학문적 방향을 설계하고 관심 전공을 더 깊이 이해하는 기회가 될 것"이라고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

